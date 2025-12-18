Megaport se expande para a Índia, acelerando a expansão global com a aquisição da Extreme IX

BRISBANE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), líder mundial em Network as a Service (NaaS), anunciou hoje a aquisição da Extreme IX, a principal operadora de Pontos de Troca de Internet (IX) da Índia, pertencente à Extreme Labs, uma empresa especializada em software e engenharia de redes com sede na Bulgária, responsável pela incubação da plataforma Extreme IX. A aquisição expande a plataforma global da Megaport para um dos mercados de infraestrutura digital que mais cresce no mundo e apoia a estratégia da empresa de oferecer serviços de conectividade escaláveis e de alto desempenho em toda a região da Ásia-Pacífico.

A aquisição consolida a atuação da Megaport em sete Pontos de Troca de Internet (IXPs) localizados nas principais metrópoles indianas: Délhi, Calcutá, Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai e Pune, conectando mais de 40 data centers e mais de 400 clientes. A aquisição também antecipa em quase três anos a entrada planejada da Megaport no mercado, além de incorporar uma equipe experiente no país, abrangendo operações, suporte, vendas, finanças e liderança para facilitar uma rápida integração e um crescimento futuro.

A rede Extreme IX na Índia será integrada à plataforma global da Megaport, possibilitando uma implementação gradual dos serviços da Megaport nos próximos meses, incluindo conectividade em nuvem, interconexões de data centers, borda virtual (virtual edge) e serviços de computação. Essa integração amplia a presença global da Megaport em 27 países e fortalece ainda mais sua atuação na região da Ásia-Pacífico, combinando os pontos fortes de duas plataformas complementares para proporcionar recursos aprimorados aos clientes na Índia e em todo o mundo.

“Ao integrar a Extreme IX à empresa Megaport, unimos a plataforma de rede mais confiável da Índia à nossa SDN mundial. Isso aumenta a nossa presença, agiliza nossa entrada na região e oferece aos clientes uma conexão perfeita e de alto desempenho em uma das principais economias do mundo”, disse Michael Reid, CEO da Megaport. “Ao levar nossa plataforma para a Índia, estamos não só oferecendo acesso de baixa latência aos principais Pontos de Troca de Internet e data centers, mas também auxiliando nossos clientes a estabelecer redes rápidas e de alto desempenho, além das fronteiras e ecossistemas em apenas alguns segundos.”

Victor Francess, um dos cofundadores da Extreme Labs e um líder experiente do setor com um histórico comprovado em expansão de infraestrutura e conectividade empresarial, disse: “Estou extremamente entusiasmado com o que está por vir e orgulhoso de ver a rede Extreme IX se tornar parte da visão global da Megaport”.

“A colaboração com a Megaport representa um novo e empolgante capítulo para a Extreme IX. Ao longo da última década, construímos uma das infraestruturas de compartilhamento de internet mais confiáveis, resilientes e voltadas para a comunidade da Índia. Com a abrangência mundial, o aporte financeiro e as competências de produto avançadas da Megaport, temos agora a oportunidade de levar esta plataforma a um patamar totalmente novo.”

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando o modo como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis ​​e ágeis em apenas alguns cliques, ao acessar terminais mundiais e criar caminhos privados em minutos. Com a confiança das principais empresas do mundo, a Megaport faz parcerias com provedores de serviços internacionais, operadores de DC, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, e opera em mais de 1.000 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Una-se à revolução das redes em megaport.com.

Sobre a Extreme IX

A Extreme IX se destaca como a principal plataforma de troca de tráfego de internet na Índia, sendo responsável pelo maior volume de tráfego do país e por interconectar mais de 400 redes em 7 cidades e 49 localidades. Incubada pela Extreme Labs, uma empresa de engenharia de software e redes com sede na Bulgária, e fundada com a audaciosa missão de posicionar a Índia como um genuíno centro de conectividade digital para a Ásia, a Extreme IX desempenha um papel fundamental na melhoria do cenário de banda larga do país, promovendo velocidades mais altas, aumentando a confiabilidade e possibilitando o acesso mais acessível para milhões de usuários. Atualmente, a Extreme IX se destaca como uma plataforma de rede confiável e uma parte essencial da infraestrutura de internet da Índia. Visite-nos em extreme-ix.org.

