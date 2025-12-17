-

Akamai en Visa werken samen om vertrouwen in agentic commerce op te bouwen

Het Trusted Agent Protocol van Visa om AI-shoppingagents te authenticeren en fraude in de Akamai Cloud te helpen voorkomen, waardoor de vertrouwenslaag in agentic commerce wordt versterkt

CAMBRIDGE, Mass. & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), het cyberbeveiligings- en cloud computingbedrijf dat online bedrijven ondersteunt en beschermt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het strategisch gaat samenwerken met Visa (NYSE: V). Hiermee wil het sterkere identiteits-, gebruikersherkenning- en beveiligingscontroles in de opkomende wereld van agentic commerce introduceren. Door de combinatie van het Trusted Agent Protocol van Visa met de op edge gebaseerde gedragsintelligentie, gebruikersherkenning en bescherming tegen bots en misbruik van Akamai, kunnen bedrijven nu de nodige identiteits-, authenticatie- en fraudecontroles leveren, zodat webwinkeliers met een gerust hart AI-agents met commerciële bedoelingen in hun digitale winkels kunnen verwelkomen.

