ASN Bank sluit contract met HCLTech om digitale transformatie te versnellen en klantervaring te verbeteren

UTRECHT, Nederland & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is geselecteerd als strategische partner door ASN Bank (voorheen de Volksbank), de op drie na grootste retailbank van Nederland.

Als onderdeel van zijn nieuwe strategie 'Vereenvoudigen en Groeien' streeft ASN Bank ernaar zijn IT-architectuur te moderniseren en te standaardiseren. Dit omvat het consolideren van IT-diensten, het vereenvoudigen van het leverancierslandschap en het bouwen van een toekomstbestendige organisatie. In het kader van de meerjarige overeenkomst zal HCLTech de bedrijfsapplicaties van ASN Bank ondersteunen en diensten stroomlijnen via een gedistribueerd leveringsmodel om de efficiëntie en de klantervaring te verbeteren.

