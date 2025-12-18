Taylor Wessing diversifie sa stratégie internationale

DÜSSELDORF, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Le cabinet d'avocats international Taylor Wessing s'apprête à diversifier sa stratégie au sein de son alliance internationale, afin de stimuler la croissance et l'innovation internationales.

La partie anglaise du partenariat cherche à fusionner avec le cabinet d’avocats américain Winston & Strawn et quitterait l’alliance Taylor Wessing à la fin du mois d’avril 2026, en fonction d’une décision du partenaire correspondant, qui est toujours en suspens. Les deux parties souhaitent poursuivre le travail réussi de leurs clients internationaux conjoints sans changement. Par conséquent, la collaboration entre Taylor Wessing et la future société anglo-américaine Winston Taylor se poursuivra de manière transparente sur la base d'un accord de coopération, garantissant que les clients ne subiront aucun boulerversement dans leur collaboration avec Taylor Wessing.

Avec la nouvelle stratégie ouverte de l’entreprise, Taylor Wessing répond également aux exigences stratégiques de ses différents marchés.

Avec ses seize bureaux dans dix pays à travers le monde, l'alliance Taylor Wessing exclut actuellement une fusion américaine. Au lieu de cela, l'alliance cherche à coopérer avec le futur cabinet américano-britannique Winston Taylor ainsi qu'avec d'autres cabinets d'avocats américains comme dans sa pratique actuelle. En parallèle, Taylor Wessing poussera et innovera davantage sa stratégie sectorielle et se concentrera systématiquement sur les besoins des clients dans ces secteurs.

Oliver Bertram, coprésident mondial et associé directeur chez Taylor Wessing Allemagne, commente l'ouverture stratégique du cabinet :

« Nous élargirons durablement nos opportunités de marché international en tant que Taylor Wessing. En tant qu'alliance européenne indépendante, nous visons le meilleur des deux mondes. D'une part, grâce à l'accord de coopération avec nos collègues anglais, nous continuons à servir nos clients internationaux communs et nos mandats au plus haut niveau. D'autre part, nous favorisons la croissance et la culture d'innovation de notre alliance Taylor Wessing tout en nous associant à d'autres cabinets d'avocats en Europe et aux États-Unis. Il s’agit d’un modèle ambitieux et riche en opportunités pour Taylor Wessing, sans changement pour nos clients ».

En ce qui concerne le positionnement futur de Taylor Wessing, Oliver Bertram ajoute :

« Sur la base de notre stratégie à long terme existante, nous voulons faire progresser Taylor Wessing en tant que puissance européenne en matière de services juridiques, portée par l’innovation et la prestation de services. Cela signifie une focalisation cohérente : se concentrer sur les besoins de nos clients au sein de nos équipes sectorielles dédiées à l'industrie, se concentrer sur la valeur ajoutée numérique dans nos conseils et se concentrer sur une tarification efficace. Avec ce triple objectif, ainsi qu’avec notre qualité, notre agilité et notre service complet axé sur l’innovation, nous visons à opérer avec succès et à nous développer avec nos clients en Europe, aux États-Unis et en Asie ».

À partir de mai 2026, la nouvelle alliance mondiale Taylor Wessing sera présente dans les régions suivantes :

Europe

Allemagne (Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg et Munich)

France (Paris)

Autriche (Vienne)

Pologne (Varsovie)

Slovaquie (Bratislava)

République tchèque (Prague)

Ukraine (Kiev)

Hongrie (Budapest)

Asie

Chine (bureaux de représentation à Shanghai et Pékin)

Amérique du Nord

États-Unis (bureaux de représentation à San Francisco et New York)

