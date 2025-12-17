Akamai與Visa攜手打造智慧代理商務信任體系

麻薩諸塞州劍橋和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為線上業務提供支援和保護的網路安全與雲端運算公司Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM)今日宣布與Visa (NYSE: V)達成策略性合作，旨在為新興的智慧代理商務領域提供更強大的身分認證、使用者辨識和安全管控能力。透過將Visa的可信代理協議與Akamai以邊緣為基礎的行為智慧、使用者辨識以及機器人和濫用防護技術相整合，兩家公司將提供所需的身分認證、驗證和反詐騙管控方案，讓商家能夠放心地接納具備商務意圖的AI代理進入其數位門市。

隨著自主AI代理越來越多地代表消費者瀏覽商品、比價和下單，商家面臨著一系列新挑戰。商家現在必須能夠透過驗證代理身分、辨識與之互動的使用者並確保互動安全可信，來區分這類新型且合法的自動化流量。若缺乏這一信任層級，商家可能會失去對個人化服務、安全性和消費者關係的掌控。

藉助可信代理協議的代理驗證架構，以及Akamai以邊緣為基礎的行為智慧和使用者辨識技術，商家能在AI代理接觸敏感系統前取得其活動的精準即時洞察。這種整合式方案讓商家能夠明確區分可信AI代理與惡意機器人，從而充分釋放智慧代理商務的潛力。憑藉全球分佈最廣泛的雲端平台Akamai Cloud對可信代理協議的支援，商家能夠以智慧代理商務所需的速度和規模經營業務。

Akamai Technologies安全策略技術長Patrick Sullivan表示：「智慧代理商務的前景取決於辨識能力，即信任代表他人行事的代理的基本能力。透過將Visa可信代理協議與Akamai深厚的使用者辨識和威脅情報相結合，我們正致力於解決AI商務領域至關重要的雙重身分認證挑戰。我們既要驗證代理的身分，更要明確其代表的使用者身分。這正是讓AI代理從新奇事物轉變為可信經濟參與者的關鍵。」

Visa產品與策略長Jack Forestell表示：「智慧代理商務正在掀起全新的數位互動浪潮，但只有當生態系統中的所有參與者都能信任參與其中的代理時，它才能實現規模化發展。透過與Akamai合作部署可信代理協議，我們將為商家提供支援AI驅動體驗所需的即時智慧，且不會引進新風險。這正是我們協助產業自信邁入商務新時代的方式。」

根據Akamai的《2025年數位詐騙與濫用報告》，過去一年中，AI驅動的機器人流量激增了300%。在兩個月內，僅商業領域的AI機器人請求量就超過250億次。隨著代理生成流量的加快成長，風險面不斷擴大，可驗證身分的需求變得至關重要。

可信代理協議直接因應這一需求，確保每一個使用Visa憑證支付的AI代理均可信、經過驗證且按預期運行。可信代理協議利用產業標準網路基礎設施，讓代理能夠向商家傳輸資訊，證明其已獲得特定購物任務的授權，讓商家瞭解進行交易的消費者身分，並透過商家偏好的結帳流程安全傳遞支付資訊。可信代理協議旨在以最少的基礎設施和使用者體驗(UX)變更實現規模化部署，讓全球1.75億家接受Visa支付的商家能夠輕鬆採用智慧代理商務，同時不影響安全性、管控權和信任度。

Akamai與Visa將攜手協助商家：

明確辨識合法AI代理及其意圖：

Visa可信代理協議協助商家區分代理是處於瀏覽狀態還是支付狀態，Akamai則透過即時行為和網路智慧強化這一訊號，以偵測異常情況。

可靠關聯代理與背後的使用者：

可信代理協議協助代理傳遞相關資訊，將每個經過驗證的代理與所代表的消費者關聯起來，Akamai則透過以邊緣為基礎的使用者辨識技術維護這一身分資訊，保留商家偵測和防範詐騙所需的風險狀態、信任訊號和帳戶背景。

實現安全、可預測的支付互動：

可信代理協議協助代理以商家期望的方式傳遞支付資訊，涵蓋網路權杖到小額支付等多種形式。Akamai則透過端對端防護強化這些流程，驗證代理真實性，並協助在詐騙或濫用行為影響交易前予以防範。

全球十大零售商中有九家依賴Akamai為其數位商務提供支援和保護，協助實現快速、安全且順暢的購物體驗。Akamai獲得全球數千家公司的信任，協助電商領軍企業因應流量峰值、提升效能，並在全球保護線上門市安全。

關於Akamai

Akamai是一家為線上業務提供支援和保護的網路安全與雲端運算公司。我們市場首屈一指的安全解決方案、卓越的威脅情報和全球營運團隊提供縱深防禦，隨時隨地保護企業資料和應用程式免受各種威脅。Akamai的全堆疊雲端運算解決方案在全球分佈最廣泛的平台上提供高效能和成本效益。全球企業信賴Akamai，仰賴其業界首屈一指的可靠性、規模和專業知識自信地擴大業務。更多資訊請造訪akamai.com和akamai.com/blog，或在X和LinkedIn上關注Akamai Technologies。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、賣家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展，並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com 。

