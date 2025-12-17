-

ASN Bank與HCLTech簽訂合約，攜手加速數位轉型，提升客戶體驗

荷蘭，烏德勒茲 & 印度，諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的全球科技公司HCLTech今天宣布選定荷蘭第四大零售銀行ASN Bank（前de Volksbank）為其戰略合作夥伴

ASN Bank為發展「簡化並成長」的新戰略，致力推動資訊科技架構的現代化與標準化。為達成這個目標，該銀行正加強整合資訊科技服務、精簡合作供應商，做好跨進未來的準備。根據這份多年期合約，HCLTech將支援ASN Bank的企業應用程式、運用分散式交付模式簡化服務，進而提升效率及客戶體驗。

ASN Bank資訊長Michel Ruijterman表示：「HCLTech的可擴展創新金融服務解決方案成效備受肯定。簽訂這項合約表示我們現在有信心減少現有產品的數量，並根據新策略調整底層流程和系統，繼續精簡業務。標準化並進一步自動化系統有助於提高營運效率。」

HCLTech執行副總裁暨歐洲金融服務主任Sudip Lahiri表示：「我們擁有工程思維和可擴展的專業領域導向解決方案。結合ASN Bank的策略目標後，可產生具體作用與長期價值，為將來奠定營運基礎。HCLTech正積極拓展在荷蘭銀行業的影響力，與ASN Bank的合作讓我們朝著這個方向邁出一大步。」

關於ASN Bank

ASN Bank是一家平易親和的前瞻性銀行，著眼於群眾、社會和未來。我們致力為客戶提供永續金融解決方案，同時積極解決荷蘭的社會問題，尤其重視永續發展、財務健康以及優質且價位合理的住宅等議題。

我們的服務以支付、儲蓄和抵押貸款為主，重視客戶利益和社會影響力。身為銀行的我們兼顧安全便捷的行動銀行服務和專業個人化諮詢。我們藉由遍佈全國的分支機構網，在您最有需要的時候提供實體服務。ASN Bank透過這種模式在荷蘭銀行業中佔有特殊地位，目前的客戶數量高達300萬之譜，是荷蘭第四大零售銀行。

關於 HCLTech

HCLTech是一家全球科技企業，在60個國家擁有超過226,600名員工，憑藉大量科技服務與產品組合提供以人工智慧、數位技術、工程、雲端技術及軟體為核心的業界領先專業能力。我們服務的客戶來自所有主要垂直領域，為金融服務、製造業、生命科學與醫療保健、高科技、半導體、電信與媒體、零售與快速消費品、運輸及公共服務等產業提供解決方案。截至2025年9月止的12個月合併營收總額達142億美元。欲瞭解我們如何協助您加速進步，請造訪：hcltech.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

如需進一步詳情，請洽：

HCLTech
Meredith Bucaro，美洲代表
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial，歐洲、中東和非洲 (EMEA) 代表
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin，亞太地區代表
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla，印度代表
nitin-shukla@hcltech.com

