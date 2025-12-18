Picsart et Zazzle soutiennent l'évolution de la création à la commercialisation grâce à l'intégration de l'impression à la demande

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Picsart, la principale plateforme de création numérique au monde avec plus de deux milliards de téléchargements et plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, s’associe à Zazzle, le chef de file mondial des produits et des designs personnalisés, pour fournir une solution d’impression de bout en bout aux utilisateurs de Picsart. La nouvelle intégration « vibe-design-to-print » fonctionne parfaitement avec la gamme récemment élargie de produits d’IA de Picsart, y compris AI Assistant et Flows, permettant aux créateurs d’idéer, d’itérer, de concevoir et de donner vie à leur travail en tant qu’art physique et produits.

« Chez Picsart, notre mission a toujours été de donner aux créateurs les outils dont ils ont besoin pour donner vie à leurs idées », déclare Hovhannes Avoyan, fondateur et CEO de Picsart. « Alors que nous entrons dans ce que nous pensons être l’année de l’entrepreneur créatif, les créateurs se concentrent de plus en plus sur la transformation de leur contenu en revenus. Notre partenariat avec Zazzle est conçu pour répondre à ce moment en permettant à quiconque, en particulier à notre communauté de base de la génération Z, de transformer les créations numériques en produits physiques. Grâce à cette intégration fluide, nous donnons aux créateurs les moyens de commercialiser leur créativité à grande échelle et de participer pleinement à l’économie croissante du créateur au commerce. »

« Chez Zazzle, nous avons toujours cru que la créativité va au-delà du design : il s'agit de donner aux individus les moyens de transformer leurs idées en expériences tangibles », déclare Jeff Beaver, cofondateur de Zazzle. « Notre partenariat avec Picsart offre aux créateurs une voie transparente de l’inspiration numérique à la réalité physique. Pour la génération Z qui vit et respire le numérique, Zazzle offre un moment de découverte électrique lorsque les pixels deviennent soudainement des produits, lorsqu’une étincelle numérique s’enflamme dans une création du monde réel que vous pouvez tenir, porter ou partager. »

Cette transformation numérique-physique est particulièrement prononcée chez la génération Z, qui représente plus de la moitié des utilisateurs de Picsart dans plus de 150 pays. Alors que cette génération va au-delà de la création de contenu vers l’entrepreneuriat, Picsart continue de faire évoluer sa plateforme pour soutenir la conception intentionnelle dirigée par les créateurs, en combinant des outils assistés par l’IA avec une personnalisation de qualité professionnelle qui préserve le contrôle créatif et l’artisanat. Cette dynamique se traduit par une augmentation de 110% d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs créant des modifications personnalisées sur la plateforme web de Picsart, ce qui met en évidence la demande croissante de personnalisation évolutive sans compromettre l’intégrité du design. Le partenariat avec Zazzle s'appuie sur cette tendance en permettant à tous, qu'il s'agisse de personnes ayant des passe-temps créatifs, de créateurs émergents ou même de designers professionnels, de traduire en toute simplicité des conceptions personnalisées en produits de haute qualité fabriqués sur commande.

Selon le rapport Creator Economy Market 2025 élaboré par Grand View Research, l'économie créatrice mondiale était évaluée à 205 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser les 1 300 milliards de dollars d'ici 2033. Le rapport attribue cette croissance à « l’augmentation de la demande de contenu personnalisé, à la monétisation directe aux fans et à l’adoption généralisée de plateformes numériques qui permettent aux individus de devenir des entrepreneurs de contenu ». En outre, une enquête menée en 2025 par Kajabi et Qualtrics révèle que 59% des créateurs s’identifient désormais comme entrepreneurs, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente et renforce le passage de la création de contenu au commerce.

Cette intégration marque également la première mini-application de Picsart, qui étend sa plateforme avec une expérience intégrée qui permet aux créateurs de passer facilement de la conception à l’impression avec Zazzle sans quitter Picsart. L'intégration est maintenant en déployée sur Picsart pour les créateurs de produire une large gamme de produits physiques, y compris des tirages d'art / photos, des t-shirts, des sacs, des cartes de visite, des dépliants, des invitations et d'autres articles. De nouveaux produits continueront d'être ajoutés, de sorte que les créateurs auront toujours de nouvelles façons de donner vie à leurs créations. Pour en savoir plus, visitez le site web de Picsart.

À propos de Picsart

Picsart est une plateforme reconnue, basée sur l’IA, qui favorise l’indépendance créative dans une économie mondiale de plus en plus axée sur le contenu et influencée par celui-ci. Depuis plus de 14 ans, Picsart s’est développé avec la nouvelle génération de conteurs, les natifs numériques de la génération Z, et leur a permis de concevoir, de créer une image de marque et de se développer à grande échelle sans limites ni barrières. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois et plus de deux milliards de téléchargements, Picsart est en passe de devenir le moteur créatif d’un marché de 750 milliards de dollars regroupant des petites entreprises, des entrepreneurs et des marques, en proposant une gamme d’outils et de solutions innovants et intuitifs qui révolutionnent les processus créatifs, marketing et publicitaires. Tandis que la créativité devient essentielle à l’identité, à l’influence, à l’entrepreneuriat et à la rentabilité, Picsart est la plateforme idéale pour une narration évolutive et autonome dans une économie axée sur le contenu.

À propos de Zazzle

Zazzle est une plateforme mondiale pour créer des designs et des produits uniques fabriqués à la demande. En tant que plateforme axée sur les personnes, Zazzle offre aux clients et aux créateurs les outils nécessaires pour donner vie à leurs idées les plus personnelles, des vêtements et accessoires aux articles ménagers, aux invitations et aux événements qui rassemblent les gens. Grâce à une technologie brevetée qui assure une conception en temps réel et une production personnalisée, Zazzle permet de créer les moments qui comptent le plus. Fondé en 2005, Zazzle a son siège social à Menlo Park, en Californie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.