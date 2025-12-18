ASN Bank signe un contrat avec HCLTech afin d’accélérer sa transformation numérique et d’améliorer l’expérience de ses clients

UTRECHT, Pays-Bas et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée comme partenaire stratégique par ASN Bank (anciennement de Volksbank), la quatrième banque de détail des Pays-Bas.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie « Simplifier et croître », ASN Bank entend moderniser et normaliser son architecture informatique. Pour ce faire, elle prévoit de consolider ses services informatiques, de simplifier son paysage de fournisseurs et de mettre en place une organisation tournée vers l’avenir. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, HCLTech prendra en charge les applications d’entreprise de la banque et optimisera les services grâce à un modèle de prestation distribué visant à améliorer l’efficacité et l’expérience client.

Michel Ruijterman, directeur des systèmes d’information chez ASN Bank, a déclaré : « Grâce à cet accord, nous pouvons désormais poursuivre en toute confiance la rationalisation de nos activités, en nous appuyant sur l’expérience éprouvée de HCLTech dans la fourniture de solutions innovantes et évolutives adaptées au secteur des services financiers. Nous allons réduire le nombre de nos produits existants et harmoniser les processus et systèmes sous-jacents dans le cadre de notre nouvelle stratégie. La standardisation et le renforcement de l’automatisation de nos systèmes nous permettront d’organiser nos opérations commerciales de manière plus efficace et efficiente. »

Sudip Lahiri, vice-président exécutif et directeur des services financiers pour la région Europe chez HCLTech, a confié pour sa part : « En alignant notre esprit d’ingénierie et nos solutions évolutives et spécialisées sur les objectifs stratégiques d’ASN Bank, nous sommes prêts à avoir un impact tangible et à créer de la valeur à long terme – jetant ainsi les bases d’opérations prêtes pour l’avenir. Notre collaboration avec ASN Bank marque une avancée majeure pour HCLTech, qui renforce de cette manière sa présence au sein du secteur bancaire néerlandais. »

À propos d’ASN Bank

ASN Bank est une banque accessible et tournée vers l’avenir, qui se soucie des personnes, de la société et de l’avenir. Nous contribuons de manière durable à la mise en place de solutions financières pour nos clients, tout en répondant aux enjeux sociétaux néerlandais. Nous accordons une attention particulière à la durabilité, au bien-être financier et aux logements abordables et de qualité.

Nos services se concentrent principalement sur les paiements, l’épargne et les prêts hypothécaires, en tenant toujours compte à la fois des intérêts de nos clients et de l’impact social. En tant que banque, nous combinons la commodité des services bancaires mobiles sécurisés à la puissance du conseil personnalisé. Grâce à notre réseau national d’agences, nous sommes également physiquement proches de nos clients lorsque cela est nécessaire. Cette approche nous permet d’occuper une place à part dans le paysage bancaire néerlandais. Avec trois millions de clients, nous sommes aujourd’hui la quatrième banque de détail aux Pays-Bas.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale qui emploie plus de 226 600 personnes dans 60 pays. Elle offre des capacités de pointe dans les domaines de l’intelligence artificielle, du numérique, de l’ingénierie, du cloud et des logiciels, alimentées par un vaste portefeuille de services et de produits technologiques. Nous collaborons avec des clients issus de tous les principaux secteurs d’activité et proposons des solutions sectorielles aux industries suivantes : services financiers, fabrication, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, télécommunications et médias, vente au détail et produits de grande consommation, ainsi que services publics. Le chiffre d’affaires consolidé de la société pour les douze mois clos en septembre 2025 s’est élevé à 14,2 milliards USD. Découvrez comment nous pouvons dynamiser votre développement sur le site hcltech.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.