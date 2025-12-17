Taylor Wessing diversifica su estrategia internacional

DÜSSELDORF (Alemania)--(BUSINESS WIRE)--El bufete jurídico internacional Taylor Wessing está listo para diversificar su estrategia en el marco de su alianza internacional, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la innovación a nivel global.

La parte inglesa de la alianza está buscando una fusión con el bufete jurídico estadounidense Winston & Strawn, y abandonaría (en función de la correspondiente decisión de los socios, que aún está pendiente) la alianza Taylor Wessing a fines de abril de 2026. Ambas partes quieren que el exitoso trabajo con su cliente internacional conjunto continúe sin modificaciones. Por lo tanto, la colaboración entre Taylor Wessing y el futuro bufete estadounidense Winston Taylor seguirá sin inconvenientes en el marco de un acuerdo de cooperación, para garantizar que los clientes no experimenten ningún cambio en su colaboración con Taylor Wessing.