Picsart e Zazzle annunciano una collaborazione che favorisce l’evoluzione dal creatore al commercio attraverso l’integrazione della stampa su richiesta

Picsart, la piattaforma di creazione digitale leader a livello mondiale, con oltre due miliardi di download e più di 100 milioni di utenti attivi mensili, sta collaborando con Zazzle, leader mondiale nei prodotti e nei design personalizzati, per fornire agli utenti di Picsart una soluzione di stampa end-to-end. La nuova integrazione "vibe-design-to-print" funziona in modo fluido con la suite di prodotti di intelligenza artificiale recentemente ampliata di Picsart, inclusi AI Assistant e Flows, consentendo ai creatori di ideare, iterare, progettare e trasformare le proprie idee in opere d'arte e prodotti fisici.

“La missione di Picsart è sempre stata quella di fornire ai creativi gli strumenti necessari per dare vita alle loro idee", ha dichiarato Hovhannes Avoyan, fondatore e CEO di Picsart. «Mentre ci avviciniamo a quello che riteniamo sarà l’anno dell’imprenditoria creativa, i creator sono sempre più concentrati sulla trasformazione dei propri contenuti in fonti di guadagno. La partnership con Zazzle nasce proprio per rispondere a questa esigenza, consentendo a chiunque – in particolare alla nostra community di riferimento della Generazione Z – di trasformare facilmente le creazioni digitali in prodotti fisici. Grazie a un’integrazione fluida, permettiamo ai creatori di commercializzare la propria creatività su larga scala e di partecipare pienamente alla crescente economia del creator-to-commerce".

"In Zazzle abbiamo sempre creduto che la creatività sia molto più del semplice design: significa dare alle persone la possibilità di trasformare le proprie idee in esperienze tangibili", ha dichiarato Jeff Beaver, cofondatore di Zazzle. "La partnership con Picsart offre ai creativi un percorso fluido dall’ispirazione digitale alla realtà fisica. Per la Generazione Z, che vive e respira il digitale, Zazzle rappresenta un momento elettrizzante di scoperta: quando i pixel diventano prodotti e una scintilla digitale si trasforma in una creazione reale da tenere in mano, indossare o condividere".

Questa trasformazione dal digitale al fisico è particolarmente evidente tra la Generazione Z, che rappresenta oltre la metà degli utenti di Picsart in più di 150 Paesi. Con il passaggio dalla creazione di contenuti all’imprenditorialità, Picsart continua a evolvere la propria piattaforma per supportare un design intenzionale guidato dai creatori, combinando strumenti assistiti dall’intelligenza artificiale con una personalizzazione di livello professionale che preserva il controllo creativo e l’artigianalità. Questo slancio si riflette in una crescita del 110% su base annua degli utenti che realizzano modifiche personalizzate sulla piattaforma web di Picsart, a dimostrazione della crescente domanda di personalizzazione scalabile senza compromettere l’integrità del design. La partnership con Zazzle si inserisce in questa tendenza, consentendo a un pubblico ampio — dagli hobbisti creativi ai creatori emergenti, fino ai designer professionisti — di trasformare in modo fluido i propri design personalizzati in prodotti di alta qualità realizzati su misura.

Secondo il Rapporto sul mercato dell'economia dei creatori del 2025 del Grand View Research, nel 2024 l'economia creativa globale era valutata 205 miliardi di dollari e si prevede che crescerà fino a superare 1,3 trilioni di dollari entro il 2033. Il rapporto attribuisce questa crescita alla “crescente domanda di contenuti personalizzati, alla monetizzazione diretta dei fan e alla diffusione delle piattaforme digitali che consentono alle persone di diventare imprenditori nel settore dei contenuti”. Inoltre, un sondaggio condotto da Kajabi e Qualtrics nel 2025 ha rilevato che il 59% dei creatori si identifica oggi come imprenditore, segnando un aumento del 16% rispetto all’anno precedente e rafforzando il passaggio dalla creazione di contenuti al commercio.

Questa integrazione rappresenta anche la prima mini app di Picsart, che estende la piattaforma con un’esperienza integrata consentendo ai creatori di passare senza soluzione di continuità dalla progettazione alla stampa con Zazzle, senza uscire da Picsart. L’integrazione è ora disponibile per permettere ai creatori di realizzare un’ampia gamma di prodotti fisici, tra cui stampe artistiche e fotografiche, magliette, borse, biglietti da visita, volantini, inviti e altri articoli. Nuovi prodotti continueranno ad essere aggiunti, offrendo ai creatori sempre nuovi modi per dare vita ai loro progetti. Per saperne di più, visitare il sito web di Picsart’s.

Informazioni su Picsart

Picsart è una piattaforma riconosciuta basata sull’intelligenza artificiale, che promuove l’indipendenza creativa in un’economia globale sempre più guidata e influenzata dai contenuti. Da oltre 14 anni, Picsart cresce insieme alla nuova generazione di storyteller, i nativi digitali della Generazione Z, permettendo loro di progettare, creare marchi e sviluppare progetti su larga scala senza limiti o barriere. Con oltre 100 milioni di utenti attivi mensili e più di 2 miliardi di download, Picsart è destinata a diventare il motore creativo di un mercato da 750 miliardi di dollari formato da piccole imprese, imprenditori e marchi, offrendo una gamma di strumenti e soluzioni innovative e intuitive che rivoluzionano i processi creativi, di marketing e pubblicitari. In un contesto in cui la creatività è fondamentale per identità, influenza, imprenditorialità e redditività, Picsart si afferma come la piattaforma ideale per uno storytelling scalabile e autonomo in un’economia che valorizza i contenuti.

Informazioni su Zazzle

Zazzle è un mercato online globale per la creazione di design e prodotti unici realizzati su richiesta. Come piattaforma guidata dalle persone, Zazzle offre a clienti e creatori gli strumenti per trasformare le proprie idee in realtà, dall’abbigliamento e accessori agli articoli per la casa, dagli inviti agli eventi che uniscono le persone. Grazie a una tecnologia brevettata che consente progettazione in tempo reale e produzione personalizzata, Zazzle rende possibile creare i momenti più significativi. Fondata nel 2005, l’azienda ha sede a Menlo Park, in California.

