Megaport進軍印度市場，透過收購Extreme IX加快全球成長

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的網路即服務(NaaS)供應商Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”)今日宣布，已從總部位於保加利亞的軟體與網路工程公司、育成Extreme IX平台的Extreme Labs手中收購印度首屈一指的網際網路交換中心營運商Extreme IX。此次收購將Megaport的全球平台擴張至全球成長最快的數位基礎設施市場之一，並支援公司在亞太地區提供可擴充、高效能連網服務的策略。

透過此次收購，Megaport將進駐印度主要城市的七大網際網路交換中心：德里、加爾各答、海德拉巴、金奈、邦加羅爾、孟買和浦那，連接40多個資料中心和400多家客戶。這一措施將Megaport原計劃的市場進入時間提前了近三年，同時吸納了一支經驗豐富的本地團隊，涵蓋營運、支援、銷售、財務和管理等領域，為快速整合和未來成長提供保障。

印度境內的Extreme IX網路將被整合至Megaport的全球平台，未來數月將分階段推出Megaport的各類服務，包括雲端連網、資料中心互連、虛擬邊緣和運算服務。此次整合使Megaport的全球業務版圖擴充至27個國家，進一步鞏固其在亞太地區的布局，透過融合兩大互補平台的優勢，將為印度乃至全球的客戶提供更強大的服務能力。

Megaport執行長Michael Reid表示：「將Extreme IX納入Megaport Company，我們得以將印度最受信賴的網路平台與我們的全球軟體定義網路(SDN)相結合。這不僅擴大了我們的業務版圖，加快了公司進入該地區市場的進程，還能為客戶在這個全球最大經濟體之一提供順暢、高效能的連網服務。透過將我們的平台引進印度，我們不僅能讓客戶低延遲接入首屈一指的網際網路交換中心和資料中心，還能協助他們在數秒內建置跨地域、跨生態系統的高效能敏捷網路。」

Extreme Labs共同創辦人Victor Francess是一位經驗豐富的產業領袖，在基礎設施發展和企業連網領域擁有卓越業績。他表示：「我對未來的發展充滿期待，也很驕傲能看到Extreme IX網路成為Megaport全球願景的一部分。」

「與Megaport的強強聯手代表Extreme IX開啟了令人振奮的新篇章。過去十年間，我們打造了印度最受信賴、最具韌性且由社群驅動的網際網路交換中心網路之一。藉助Megaport的全球規模、資本投入和先進產品能力，我們現在有機會將這個平台提升到一個全新的水準。」

關於Megaport

Megaport正在改變企業連接基礎設施的方式，透過一個智慧且簡易的平台來管理所有連線。只需點按幾下，即可在幾分鐘內建立安全、可擴充且靈活的網路，存取全球端點並創建私有路徑。Megaport深受全球領先企業的信賴，我們與全球服務供應商、資料中心運營商、系統整合商及託管服務公司合作，業務遍及全球1,000多個服務據點。Megaport已通過ISO/IEC 27001認證。立即加入網路革命： megaport.com 。

關於Extreme IX

Extreme IX是印度市場首屈一指的網際網路交換中心平台，承載著該國最大的網路流量，連接著7座城市、49個地點的400多個網路。該平台由總部位於保加利亞的軟體與網路工程公司Extreme Labs育成，成立之初便懷揣一個宏偉使命，那就是將印度打造成亞洲真正的數位連網樞紐。Extreme IX在提升印度寬頻格局方面扮演著關鍵角色，協助提升網路速度、強化可靠性，並為數百萬使用者提供更經濟實惠的連網服務。如今，Extreme IX已成為備受信賴的網路平台，也是印度網際網路骨幹的重要組成部分。敬請造訪extreme-ix.org。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。