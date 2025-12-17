Akamai与Visa携手打造智能代理商务信任体系

马萨诸塞州剑桥和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为在线业务提供支持和保护的网络安全与云计算公司Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM)今日宣布与Visa (NYSE: V)达成战略合作，旨在为新兴的智能代理商务领域提供更强大的身份认证、用户识别和安全管控能力。通过将Visa的可信代理协议与Akamai基于边缘的行为智能、用户识别以及机器人和滥用防护技术相集成，两家公司将提供所需的身份认证、验证和反欺诈管控方案，让商户能够放心地接纳具备商务意图的AI代理进入其数字门店。

随着自主AI代理越来越多地代表消费者浏览商品、比价和下单，商户面临着一系列新挑战。商户现在必须能够通过验证代理身份、识别与之交互的用户并确保交互安全可信，来区分这类新型且合法的自动化流量。若缺乏这一信任层级，商户可能会失去对个性化服务、安全性和消费者关系的掌控。

借助可信代理协议的代理验证框架，以及Akamai基于边缘的行为智能和用户识别技术，商户能在AI代理接触敏感系统前获取其活动的精准实时洞察。这种一体化方案让商户能够明确区分可信AI代理与恶意机器人，从而充分释放智能代理商务的潜力。依托全球分布最广泛的云平台Akamai Cloud对可信代理协议的支持，商户能够以智能代理商务所需的速度和规模开展业务。

Akamai Technologies安全战略首席技术官Patrick Sullivan表示：“智能代理商务的前景取决于识别能力，即信任代表他人行事的代理的基本能力。通过将Visa可信代理协议与Akamai深厚的用户识别和威胁情报相结合，我们正致力于解决AI商务领域至关重要的双重身份认证挑战。我们既要验证代理的身份，更要明确其代表的用户身份。这正是让AI代理从新奇事物转变为可信经济参与者的关键。”

Visa首席产品与战略官Jack Forestell表示：“智能代理商务正在掀起全新的数字交互浪潮，但只有当生态系统中的所有参与者都能信任参与其中的代理时，它才能实现规模化发展。通过与Akamai合作部署可信代理协议，我们将为商户提供支持AI驱动体验所需的实时智能，且不会引入新风险。这正是我们助力行业自信迈入商务新时代的方式。”

根据Akamai的《2025年数字欺诈与滥用报告》，过去一年中，AI驱动的机器人流量激增了300%。在两个月内，仅商业领域的AI机器人请求量就超过250亿次。随着代理生成流量的加速增长，风险面不断扩大，可验证身份的需求变得至关重要。

可信代理协议直接应对这一需求，确保每一个使用Visa凭证支付的AI代理均可信、经过验证且按预期运行。可信代理协议利用行业标准网络基础设施，让代理能够向商户传输信息，证明其已获得特定购物任务的授权，让商户了解进行交易的消费者身份，并通过商户偏好的结账流程安全传递支付信息。可信代理协议旨在以最少的基础设施和用户体验(UX)变更实现规模化部署，让全球1.75亿家接受Visa支付的商户能够轻松采用智能代理商务，同时不影响安全性、管控权和信任度。

Akamai与Visa将携手助力商户：

明确识别合法AI代理及其意图：

Visa可信代理协议帮助商户区分代理是处于浏览状态还是支付状态，Akamai则通过实时行为和网络智能强化这一信号，以检测异常情况。

可靠关联代理与背后的用户：

可信代理协议帮助代理传递相关信息，将每个经过验证的代理与所代表的消费者关联起来，Akamai则通过基于边缘的用户识别技术维护这一身份信息，保留商户检测和防范欺诈所需的风险状态、信任信号和账户背景。

实现安全、可预测的支付交互：

可信代理协议协助代理以商户期望的方式传递支付信息，涵盖网络令牌到小额支付等多种形式。Akamai则通过端到端防护强化这些流程，验证代理真实性，并帮助在欺诈或滥用行为影响交易前予以防范。

全球十大零售商中有九家依赖Akamai为其数字商务提供支持和保护，助力实现快速、安全且无缝的购物体验。Akamai获得全球数千家公司的信任，帮助电商领军企业应对流量峰值、提升性能，并在全球范围内保护线上门店安全。

关于Akamai

Akamai是一家为在线业务提供支持和保护的网络安全与云计算公司。我们市场领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队提供纵深防御，随时随地保护企业数据和应用程序免受各种威胁。Akamai的全栈云计算解决方案在全球分布最广泛的平台上提供高性能和成本效益。全球企业信赖Akamai，依靠其行业领先的可靠性、规模和专业知识自信地拓展业务。更多信息请访问akamai.com和akamai.com/blog，或在X和LinkedIn上关注Akamai Technologies。

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展，并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息，请访问 Visa.com 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。