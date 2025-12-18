ASN Bank firma un contratto con HCLTech per accelerare la trasformazione digitale e valorizzare l'esperienza dei clienti

UTRECHT, Paesi Bassi e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, una delle principali aziende tecnologiche a livello globale, oggi ha annunciato di essere stata scelta come partner strategico da ASN Bank (già de Volksbank), la quarta banca al dettaglio più grande dei Paesi Bassi.

Nell'ambito della sua nuova strategia, ‘Simplify and Grow’, ASN Bank mira a modernizzare e standardizzare la sua architettura IT, che comporterà servizi IT consolidati, semplificando lo scenario dei fornitori e creando un'organizzazione pronta per il futuro. Sotto l'accordo pluriennale, HCLTech supporterà le applicazioni aziendali di ASN Bank e semplificherà i servizi attraverso un modello di implementazione distribuita per migliorare l'efficienza e l'esperienza dei clienti.

