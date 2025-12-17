ASN Bank与HCLTech签订协议，以加速数字化转型并提升客户体验

荷兰乌得勒支，印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技企业HCLTech今天宣布被荷兰第四大零售银行ASN Bank（前身为de Volksbank）选为战略合作伙伴。

作为其“简化与增长”新战略的一部分，ASN Bank旨在实现IT架构的现代化和标准化，合作将涉及整合IT服务、简化供应商格局以及构建面向未来的组织架构。根据这项多年期协议，HCLTech将为ASN Bank的企业应用提供支持，并通过分布式交付模式简化服务，从而提升效率和客户体验。

ASN Bank首席信息官Michel Ruijterman表示：“HCLTech在为金融服务行业提供可扩展、创新解决方案方面业绩卓著，此次协议的签署让我们现在可以更有信心地推进业务精简，减少现有产品数量，并根据新战略调整底层流程和系统。系统的标准化和进一步自动化将使我们能够更高效地组织业务运营。”

HCLTech执行副总裁兼欧洲金融服务主管Sudip Lahiri表示：“我们的工程理念和可扩展的、以领域为导向的解决方案与ASN Bank的战略目标相结合，必将带来切实的影响和长期的价值，为面向未来的运营奠定基础。与ASN Bank的合作标志着HCLTech在拓展荷兰银行业务方面迈出了重要一步。”

关于ASN Bank

ASN Bank是一家面向大众、具有前瞻性的银行，始终关注客户、社会和未来。我们致力于为客户提供可持续的金融解决方案，同时积极应对荷兰所面临的社会问题。我们尤其关注可持续发展、财务福祉以及优质且价格合理的住房。

我们的服务主要集中在支付、储蓄和房贷领域，并始终以客户利益和社会影响为重。作为一家银行，我们融合了安全便捷的移动银行服务与专业理财建议的强大优势。凭借遍布全国的分支机构网络，我们也能在您最需要的时候提供线下服务。通过这种方式，ASN Bank在荷兰银行业中占据了独特的地位。目前，我们拥有300万客户，是荷兰第四大零售银行。

关于 HCLTech

HCLTech是一家全球科技企业，在60个国家拥有超过226,600名员工，凭借广泛的科技服务与产品组合，提供以人工智能、数字技术、工程、云端技术及软件为核心的业界领先解决方案。我们的服务涵盖所有主要垂直领域的客户，为金融服务、制造业、生命科学与医疗保健、高科技、半导体、电信与媒体、零售与快速消费品、运输及公共服务等产业提供解决方案。截至2025年9月止的12个月合并营收总额达142亿美元。欲了解我们如何协助您加速进步，请访问：hcltech.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。