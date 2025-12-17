-

ASN Bank与HCLTech签订协议，以加速数字化转型并提升客户体验

荷兰乌得勒支，印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技企业HCLTech今天宣布被荷兰第四大零售银行ASN Bank（前身为de Volksbank）选为战略合作伙伴。

作为其“简化与增长”新战略的一部分，ASN Bank旨在实现IT架构的现代化和标准化，合作将涉及整合IT服务、简化供应商格局以及构建面向未来的组织架构。根据这项多年期协议，HCLTech将为ASN Bank的企业应用提供支持，并通过分布式交付模式简化服务，从而提升效率和客户体验。

ASN Bank首席信息官Michel Ruijterman表示：“HCLTech在为金融服务行业提供可扩展、创新解决方案方面业绩卓著，此次协议的签署让我们现在可以更有信心地推进业务精简，减少现有产品数量，并根据新战略调整底层流程和系统。系统的标准化和进一步自动化将使我们能够更高效地组织业务运营。”

HCLTech执行副总裁兼欧洲金融服务主管Sudip Lahiri表示：“我们的工程理念和可扩展的、以领域为导向的解决方案与ASN Bank的战略目标相结合，必将带来切实的影响和长期的价值，为面向未来的运营奠定基础。与ASN Bank的合作标志着HCLTech在拓展荷兰银行业务方面迈出了重要一步。”

关于ASN Bank

ASN Bank是一家面向大众、具有前瞻性的银行，始终关注客户、社会和未来。我们致力于为客户提供可持续的金融解决方案，同时积极应对荷兰所面临的社会问题。我们尤其关注可持续发展、财务福祉以及优质且价格合理的住房。

我们的服务主要集中在支付、储蓄和房贷领域，并始终以客户利益和社会影响为重。作为一家银行，我们融合了安全便捷的移动银行服务与专业理财建议的强大优势。凭借遍布全国的分支机构网络，我们也能在您最需要的时候提供线下服务。通过这种方式，ASN Bank在荷兰银行业中占据了独特的地位。目前，我们拥有300万客户，是荷兰第四大零售银行。

关于 HCLTech

HCLTech是一家全球科技企业，在60个国家拥有超过226,600名员工，凭借广泛的科技服务与产品组合，提供以人工智能、数字技术、工程、云端技术及软件为核心的业界领先解决方案。我们的服务涵盖所有主要垂直领域的客户，为金融服务、制造业、生命科学与医疗保健、高科技、半导体、电信与媒体、零售与快速消费品、运输及公共服务等产业提供解决方案。截至2025年9月止的12个月合并营收总额达142亿美元。欲了解我们如何协助您加速进步，请访问：hcltech.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

欲了解更多信息，请联系：

HCLTech
Meredith Bucaro，美洲
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial，欧洲、中东和非洲
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin，亚太地区
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla，印度
nitin-shukla@hcltech.com

Industry:

HCLTech

NSE:HCLTECH
Release Versions
EnglishDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

欲了解更多信息，请联系：

HCLTech
Meredith Bucaro，美洲
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial，欧洲、中东和非洲
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin，亚太地区
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla，印度
nitin-shukla@hcltech.com

More News From HCLTech

HCLTech与AWS签署战略合作协议，通过AI和核心系统现代化加速金融服务行业转型

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技公司HCLTech今日宣布，已与Amazon Web Services (AWS)签署战略合作协议，以通过自主化、AI驱动的解决方案加速金融服务行业的创新进程。 此次合作整合了HCLTech深厚的行业专业知识和AWS的技术优势，将为金融服务机构带来变革性成果。 HCLTech首席增长官兼全球金融服务负责人Srinivasan Seshadri表示：“我们深知数字化转型具有重要战略意义，当下金融机构亟需一位值得信赖的合作伙伴，能够全程参与转型生命周期。金融机构正面临越来越大的压力，需要实现系统现代化、提供卓越客户体验并满足可持续发展要求，而许多机构仍受困于传统基础设施、数据孤岛和复杂的监管要求。我们与AWS的合作旨在解决这些挑战，提供专为金融服务行业设计的成熟解决方案和专业能力，同时加速迈向自主化未来的步伐。” HCLTech将推出一个预先构建、符合行业规范的解决方案套件，旨在实现呼叫中心现代化、增强数字互动体验，并简化银行、财富管理和保险领域的核心平台。HCLTech将为机构客户提供战略咨询服务，...

HCLTech 2026财年第二季度业绩表现强劲，营收增长4.6%

纽约 & 印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技企业HCLTechHCLTech公布，截至2025年9月30日的本季度，按固定汇率计算之营收年增长率为4.6%。美元营收为36亿美元，年增长达5.8%。公司将服务营收增长（固定汇率）预期修订为4%-5%，同时维持2026财年整体营收与利润率预期。 “本季度，我们在各方面业绩均表现出色：执行力强劲，我们的AI 驱动解决方案需求持续增长，本季度先进AI营收突破1亿美元。我们的AI战略已不仅是愿景，更成为可量化的成长、差异化与创新的驱动器。我们正转型进入AI商业化阶段，新订单金额首次突破25亿美元，且未仰赖单笔巨额交易。”HCLTech首席执行官暨董事总经理C Vijayakumar表示。 HCLTech服务业务营收年增5.5%（按固定汇率计算）。数字业务营收年增15%（按固定汇率计算），目前占服务营收的42%。HCLSoftware年度经常性收入达10.6亿美元，持续保持增长态势。 垂直产业领域的增长由科技与服务业为主导，年增长率为13.9%（按固定汇率计算），其次为电信、媒体、出版与娱乐业，年增...

HCLTech被《时代》杂志评为2025年全球最佳企业及最可持续企业之一

纽约，印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先科技企业HCLTech荣登《时代》杂志两大旗舰全球榜单：2025年全球最佳企业与2025年全球最可持续企业。 此次入选两大榜单的主要亮点包括： 连续两年蝉联印度本土科技企业榜首，并跻身2025年专业服务领域全球最佳企业前20强 荣登2025年专业服务领域全球最可持续企业前15强 “2025年全球最佳企业”榜单从三大维度对企业进行评估：员工满意度、营收增长及可持续透明度。HCLTech在所有指标中均表现卓越，2025财年合并营收达138亿美元，按固定汇率计算增长4.7%，同时拥有多元化员工队伍，其中全球女性员工占比29%，董事会女性成员占比50%。该公司还连续第三年入选标普全球《可持续发展年鉴》，并被杰出雇主调研机构（Top Employers Institute）评为“全球杰出雇主”。 HCLTech入选“2025年全球最可持续企业”榜单，彰显其在环境保护、气候行动及社会进步领域的显著成效。该排名对全球5,700多家企业进行了评估，认可了HCLTech对温室气体排放量削减46%、所有园区达成零填埋目标，...
Back to Newsroom