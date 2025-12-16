RoslinCT et Ayrmid Ltd. annoncent l’élargissement de leur partenariat stratégique pour la fabrication d’Omisirge® (omidubicel-onlv) pour une deuxième indication approuvée par la FDA dans le traitement de l’anémie aplasique sévère (AAS)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Ltd., société mère de Gamida Cell Inc., une société pionnière dans le domaine de la thérapie cellulaire qui transforme les cellules en puissants traitements thérapeutiques, et RoslinCT, leader mondial dans le développement et la fabrication sous contrat de thérapies cellulaires et géniques, ont annoncé aujourd’hui l’extension de leur partenariat stratégique afin d’inclure la signature d’un accord d’approvisionnement commercial visant à soutenir la production d’Omisirge® (omidubicel-onlv).

Suite à des résultats cliniques positifs, Omisirge® a reçu l’autorisation de la FDA pour une deuxième indication, élargissant ainsi son utilisation dans le traitement des patients hématologiques. Dans le cadre de l’accord d’approvisionnement commercial, RoslinCT réalisera le transfert de technologie et soutiendra la fabrication commerciale d’Omisirge® pour cette indication supplémentaire dans son site de fabrication de thérapie cellulaire cGMP à la pointe de la technologie situé à Hopkinton, dans le Massachusetts.

« Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec RoslinCT afin d’ajouter la fabrication aux États-Unis alors qu’Omisirge® entre dans sa prochaine phase avec la récente autorisation de la FDA pour les patients souffrant d’anémie aplasique sévère », déclare Joe Wiley, président-directeur général d’Ayrmid Ltd. « Ce partenariat stratégique important renforce notre approche d’approvisionnement double et garantit l’approvisionnement des patients à plus long terme. »

« L’expansion de la fabrication commerciale d’Omisirge® chez RoslinCT démontre la force de notre partenariat et la capacité de nos installations à soutenir des thérapies innovantes à grande échelle », déclare Peter Coleman, directeur général de RoslinCT. « Parallèlement à Omisirge®, nous continuons à faire progresser plusieurs projets de thérapie cellulaire, reflétant notre engagement à permettre des traitements transformateurs pour les patients du monde entier. »

À propos d’Omisirge®

Omisirge® est une thérapie à base de cellules souches hématopoïétiques allogéniques modifiées par la nicotinamide, provenant de donneurs très jeunes et conçue pour faciliter la perfusion. Le produit est approuvé par la FDA et commercialisé pour les patients atteints d’hémopathies malignes. Grâce à cette nouvelle indication, Omisirge® offre désormais des options de traitement à une population de patients plus large, renforçant ainsi son potentiel d’amélioration des résultats.

À propos de RoslinCT

RoslinCT est une organisation mondiale de premier plan spécialisée dans les services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axés sur les thérapies cellulaires et géniques avancées. Fondée en 2005 et s’appuyant sur la technologie révolutionnaire du clonage de la brebis Dolly au Roslin Institute en 1996, RoslinCT a exploité les sciences de pointe pour faire progresser le développement des médicaments à usage humain. Forte d’un héritage remarquable dans ce domaine, la société a franchi des étapes importantes. Elle a notamment été l’une des premières au monde à produire des cellules souches pluripotentes humaines de qualité clinique. En collaboration avec ses partenaires, RoslinCT a également développé le premier produit de thérapie cellulaire édité par CRISPR pour une maladie héréditaire majeure, depuis son développement initial jusqu’à sa commercialisation.

Dotée de 22 salles de traitement de la thérapie cellulaire conformes aux BPF à Édimbourg (Écosse) et à Hopkinton (Massachusetts), RoslinCT propose des procédés innovants et un développement analytique, une fabrication clinique et commerciale conforme aux GMPc pour une gamme de types de cellules dans le cadre de processus autologues et allogéniques, ainsi que le développement de lignées cellulaires iPSC conformes aux GMPc, l'édition de gènes et la différentiation.

Grâce à des solutions CDMO sur mesure, RoslinCT permet à ses partenaires de passer efficacement du développement à la commercialisation et de fournir des thérapies cellulaires et géniques vitales dans le monde entier. RoslinCT est une société du portefeuille de GHO Capital. Pour en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur www.roslinct.com.

À propos d’Ayrmid Ltd. et de Gamida Cell

Ayrmid Ltd. est la société mère de Gamida Cell Inc., une société pionnière dans le domaine de la thérapie cellulaire qui développe des traitements novateurs conçus pour transformer les cellules en puissants agents thérapeutiques. Gamida Cell Inc. commercialise actuellement deux produits approuvés par la FDA aux États-Unis, à savoir Omisirge (veuillez consulter les informations complètes sur la prescription, y compris la mise en garde encadrée, ici) et APHEXDA® (veuillez consulter les informations complètes sur la prescription ici). Gamida Cell est une filiale à 100 % d’Ayrmid Limited, une entité britannique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gamida-cell.com ou suivez Gamida Cell sur LinkedIn, X, Facebook ou Instagram.

