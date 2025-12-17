GE HealthCare与印度尼西亚卫生部携手，通过提供300余台先进CT扫描仪扩大优质医疗服务可及性

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- GE HealthCare (Nasdaq: GEHC)今日宣布，将根据印度尼西亚的“强化印度尼西亚医疗转诊网络”(SIHREN)计划，提供300余台计算机断层扫描(CT)扫描仪，为超过2.8亿印度尼西亚民众提供公平、高质量的医疗服务。作为一份通过竞争性招标获得的多年期合同的一部分，GE HealthCare将向所有38个省份（包括城市和偏远地区）的公立医院提供先进CT扫描仪。SIHREN计划下的CT扫描仪采购，是通过遵循伊斯兰开发银行采购条例的全竞争性国际招标流程完成的。

SIHREN是印度尼西亚历史上规模最大的医疗基础设施投资项目，也是全球范围内最大的多边卫生项目之一。SIHREN旨在实现全国转诊系统现代化，扩大整个群岛的诊断和治疗服务可及性，重点关注非传染性疾病(NCD)管理、孕产妇健康和疫情韧性建设。

通过推动转诊网络现代化、在所有省份扩大先进诊断服务覆盖，此次合作让公平、高质量的医疗服务更贴近每个社区——无论是城市还是偏远地区。获得能够挽救生命的CT技术后，印度尼西亚全国民众将能实现癌症、中风和心脏病等重症的早期发现和及时治疗，助力挽救生命、改善健康成果。

GE HealthCare国际业务总裁兼首席执行官Elie Chaillot表示：“我们很荣幸支持印度尼西亚卫生部的愿景。我们在本地制造、能力建设和培训方面的持续投资，体现了本公司为印度尼西亚医疗韧性建设做出贡献和推动当地经济增长的承诺。同样重要的是，这项举措有助于确保先进诊断技术覆盖农村和偏远社区，促进医疗公平，让每个印度尼西亚人都能更便捷地获得挽救生命的医疗服务。”

CT扫描仪已成为现代医疗不可或缺的设备。它利用X射线束和先进的计算机处理技术，快速生成内部器官、骨骼、血管和软组织的详细2D和3D图像，帮助医生迅速诊断伤病。CT技术能够实现疾病的早期检测，确定肿瘤或感染的大小和扩散范围，监测治疗效果（如化疗或放疗），并为深部器官活检等手术提供引导。

为深化本地布局，GE HealthCare近期与PT Kalbe Farma的子公司Forsta合作，在茂物开设了一家生产工厂。这座本地制造工厂旨在增强印度尼西亚的供应链韧性，支持技术转移，并助力培养一支技能娴熟的本地医疗和技术人才队伍。

70多年来，GE HealthCare一直与印度尼西亚的公立和私立医疗部门保持合作。2025年初，GE HealthCare中标一项招标项目，将向公立医院供应10台1.5T磁共振(MR)系统。高分辨率MR成像能够实现癌症、中风和心脏病等疾病的早期精准诊断和持续监测，对非传染性疾病的有效管理至关重要。

2024年，GE HealthCare在雅加达设立了区域创新与培训体验(RITE)中心。该中心为印度尼西亚医疗专业人员提供MR和CT系统等先进成像技术的实操培训，并与顶尖教育机构合作，开展涵盖设备操作和临床路径的项目。通过为临床医生提供实用技能和知识，该中心强化了本地专业能力，确保医疗技术在印度尼西亚各地发挥最大潜力。

