Sutherland en ComplyAdvantage lanceren AI-gestuurde 'Unified FinCrime Compliance'-oplossing om geavanceerde financiële criminaliteit van de volgende generatie te bestrijden

De nieuwe samenwerking combineert de AI-expertise van Sutherland op het gebied van financiële criminaliteit met de Mesh Risk Intelligence van ComplyAdvantage om een geïntegreerd, modulair AI-gestuurd ecosysteem te leveren voor fraude, AML, risicobeheer en transactiemonitoring.

ROCHESTER, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, een wereldwijde leider in bedrijfs- en digitale transformatie, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met ComplyAdvantage, een toonaangevend AI-gestuurd platform voor risico-intelligentie. De samenwerking introduceert een uitgebreide AI-gestuurde oplossing voor het beheer van financiële criminaliteit (FinCrime), ontworpen om banken en fintechbedrijven te helpen reageren op de snelle toename van door AI gegenereerde fraude, complexe AML-risico's, snel evoluerende bedreigingen van financiële criminaliteit en complexe compliance-vereisten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

sutherlandpr@walkersands.com

Sutherland

