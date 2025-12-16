Sutherland en ComplyAdvantage lanceren AI-gestuurde 'Unified FinCrime Compliance'-oplossing om geavanceerde financiële criminaliteit van de volgende generatie te bestrijden

ROCHESTER, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, een wereldwijde leider in bedrijfs- en digitale transformatie, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met ComplyAdvantage, een toonaangevend AI-gestuurd platform voor risico-intelligentie. De samenwerking introduceert een uitgebreide AI-gestuurde oplossing voor het beheer van financiële criminaliteit (FinCrime), ontworpen om banken en fintechbedrijven te helpen reageren op de snelle toename van door AI gegenereerde fraude, complexe AML-risico's, snel evoluerende bedreigingen van financiële criminaliteit en complexe compliance-vereisten.

