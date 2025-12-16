DreamHost se une a Nominet UK

BREA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--DreamHost®, líder global en alojamiento web y servicios de WordPress gestionado, anunció hoy que se ha convertido oficialmente en miembro de Nominet, incorporándose al registro sin fines de lucro que supervisa la familia de dominios .uk, incluidos co.uk, org.uk, me.uk, .wales y .cymru. Con más de diez millones de dominios bajo su gestión, Nominet es uno de los registros más grandes y confiables del mundo y sirve como base de muchos de los destinos en línea más reconocidos del Reino Unido.

La membresía de DreamHost marca un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional de la compañía y mejora su capacidad para contribuir directamente al futuro del panorama digital del Reino Unido. Como miembro con derecho a voto de Nominet, DreamHost se ha convertido en un participante activo para garantizar que el espacio de nombres .uk siga siendo seguro, accesible y receptivo a las necesidades de creadores, emprendedores y empresas de todo el mundo.

“El acceso a la web debería sentirse local, sin importar en qué parte del mundo te encuentres”, dijo Christopher Ghazarian, director de operaciones de DreamHost. “Convertirnos en miembros de Nominet nos acerca a esa visión. Esta es la forma en que DreamHost ayuda a las personas y a las empresas del Reino Unido y más allá a construir su rincón de internet con confianza”.

La reconocida trayectoria de Nominet en estabilidad, seguridad y confianza se alinea con la misión de DreamHost de ofrecer herramientas confiables que ayuden a personas y empresas a prosperar en línea. Cada mes se registran más de 120,000 dominios .uk, lo que subraya la importancia de este espacio de nombres tanto a nivel local como global.

Este anuncio sigue a la reciente expansión de DreamHost en Europa con el lanzamiento en 2025 de una nueva presencia de centros de datos en Ámsterdam, lo que refleja el compromiso continuo de la compañía con la mejora del rendimiento internacional y el fortalecimiento de sus vínculos con las comunidades globales de internet.

Para obtener más información sobre DreamPress, visite https://www.dreamhost.com/.

Para saber más sobre Nominet, visite https://nominet.uk/.

Acerca de DreamHost

DreamHost es un proveedor líder de alojamiento WordPress gestionado que ofrece a más de 400,000 pequeñas empresas, desarrolladores y creadores de contenido las herramientas que necesitan para controlar su presencia digital. Impulsado por un equipo experimentado de profesionales web distribuidos en todo el mundo, DreamHost está comprometido con ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito en la Web Abierta mediante recursos de soporte dedicados y talento de primer nivel. Más información en DreamHost.com.

