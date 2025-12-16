-

Sutherland e ComplyAdvantage lanciano la soluzione AI-native "Unified FinCrime Compliance" per contrastare i reati finanziari sofisticati di nuova generazione

La nuova collaborazione fonde la competenza in Fin-Crime AI-native di Sutherland con la Mesh Risk Intelligence di ComplyAdvantage per fornire un ecosistema integrato, modulare e basato sull'intelligenza artificiale per il monitoraggio di frodi, antiriciclaggio (AML), rischi e transazioni.

ROCHESTER, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato una partnership strategica con ComplyAdvantage, una piattaforma di intelligence del rischio basata sull'AI. La collaborazione introduce una soluzione completa di gestione dei reati finanziari (FinCrime) basata sull'AI progettata per aiutare le banche e le Fintech a rispondere al rapido aumento della frode ideata dall'AI, dai complessi rischi AML, dalle minacce dei reati finanziari in rapida evoluzione e dai complessi requisiti di conformità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

sutherlandpr@walkersands.com

