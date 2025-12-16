Informe de Segmento de Mercado de Best: La Reforma del IVA en México Provoca la Revisión de la Perspectiva a Negativa en el Segmento de Seguros

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado su perspectiva sobre el segmento de seguros de México a negativa de estable, citando la eliminación de un crédito fiscal sobre el impuesto al valor agregado (IVA) pagado a terceros, como hospitales, y sobre otros gastos relacionados con siniestros, un cambio que puede borrar el 40% de las utilidadesnetas esperadas de las aseguradoras para 2025.

El Informe de Segmentos de Mercado de Best, "Market Segment Outlook: Mexico Insurance", afirma que aunque los resultados del tercer trimestre de 2025 mostraron una ligera mejora en comparación con el mismo periodo de 2024, los cambios en el tratamiento del IVA a la hora de pagar siniestros crearán una presión significativa sobre las métricas de rentabilidad de las aseguradoras. AM Best también espera una mayor competencia en el mercado, dadas las diferentes estrategias que los actores del mercado puedan implementar para mitigar el impacto en el desempeño operativo derivado de este cambio, el cual fue acordado entre la autoridad fiscal en México y la industria aseguradora en octubre de 2025 después de varios años de conciliación.

"AM Best espera que las aseguradoras implementen una combinación de aumentos de precios en sus coberturas, un endurecimiento de las prácticas de suscripción, ajustes en los límites y características de los productos de seguros, así como lineamientos operativos más estrictos", dijo Alfonso Novelo, director senior de análisis de AM Best. "Desafortunadamente, también habrá un segmento de la economía que cancelará sus coberturas, dado el aumento esperado en las tarifas de los seguros".

Después de dos años de crecimiento de primas de dos dígitos, la industria de seguros en México se desaceleró y se espera que crezca aproximadamente 8% al cierre de 2025, lo que se compara positivamente con un crecimiento económico esperado de 0.5%. Incluso con la expansión esperada de la economía, AM Best cree que 2026 desafiará a las aseguradoras en la estimación del crecimiento de los ingresos. Los principales actores están mejor posicionados para enfrentar el panorama competitivo más agresivo en 2026, dadas sus economías de escala y diversificación en productos y fuentes de ingresos. Lo más probable es que esto conduzca a una mayor concentración de la participación de mercado entre los jugadores más grandes y, eventualmente, podría impulsar la actividad de fusiones y adquisiciones en el segmento.

Además, según el informe, mientras que los productos financieros en los dos años anteriores impulsaron significativamente los resultados netos, mostrando tasas de crecimiento del 24.1% en 2024 y del 34.4% en 2023, AM Best espera una reducción en los ingresos financieros de alrededor del 8% para finales de 2025, debido al entorno de tasas de interés más bajas que esperamos se expanda a lo largo de 2026, lo que presionará aún más los resultados de la industria en 2025 y 2026.

Para acceder a la copia completa de este informe, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=361039.

Para ver todas las perspectivas del segmento de mercado de Best, visite http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp.

