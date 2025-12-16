B2dix célèbre 25 ans d'impact olympique en relevant le défi de faire bouger les enfants dès le plus jeune âge

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--B2dix, un organisme de bienfaisance financé par le secteur privé, reconnu pour son soutien au sport amateur de haut niveau au Canada, applique désormais son modèle d'impact éprouvé pour aider à renforcer l'éducation préscolaire de qualité : une base solide pour la réussite des enfants et la prospérité collective.

L'ère numérique en pleine expansion a vu le temps d'écran quotidien des enfants augmenter au détriment de l'expérience de la joie et du plaisir du mouvement, un impératif biologique pour la santé. Les modes de vie de plus en plus sédentaires chez les enfants contribuent à des taux plus élevés d'obésité et de diabète.

Les comportements sédentaires durant les premières années affectent plus que la santé physique; ils nuisent également à la préparation scolaire, un prédicteur validé de réussite à l'école et dans la vie. Sans action significative, un plus grand nombre de jeunes enfants apporteront des habitudes sédentaires à l'école et à l'âge adulte, dont les conséquences représentent un vaste défi de santé publique pour le Canada.

Ces conséquences sont frappantes : les enfants qui entrent à la maternelle sans être prêts font face à des désavantages qui s'accumulent tout au long de leur scolarité, selon une recherche sur la préparation scolaire (Collet et al., 2025) — seulement 71,6 % obtiennent leur diplôme d'études secondaires comparativement à 87,7 % des enfants ayant des niveaux adéquats de préparation (données du ministère de l'Éducation du Québec, 2015). À Montréal seulement, 1822 abandons scolaires annuels dans les cinq principaux conseils scolaires de la ville (Réseau réussite Montréal, 2019) représentent 593 millions de dollars en pertes économiques annuelles, incluant 72 millions de dollars en impôts perdus, des taux de chômage de 30 %, 3 milliards de dollars en aide sociale à l'échelle provinciale (Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Réseau réussite Montréal, 2019), et le fait que 62 % des décrocheurs finissent par passer par le système pénal.

« Les cinq premières années constituent une période cruciale pour le développement cérébral, près de 90 % de la croissance du cerveau se produisant avant qu’un enfant n’entre à l’école », déclare Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada. « Les recherches montrent que le jeu actif favorise ce développement en stimulant l’activité synaptique, en renforçant les voies neuronales émergentes et en mobilisant les systèmes cérébraux impliqués dans l’apprentissage, la résolution de problèmes et la régulation émotionnelle. Ces expériences contribuent à poser les bases de la manière dont les enfants pensent, s’adaptent et établissent des liens avec les autres tout au long de leur vie. »

Une approche axée sur les affaires

B2dix applique la même rigueur à ce nouveau défi sociétal qu'il applique au soutien des athlètes amateurs de haut niveau. Entre 2018 et 2020, une étude contrôlée a été menée en collaboration avec l'Université Mount Royal impliquant 600 enfants dans 39 centres de la petite enfance en Colombie-Britannique et en Alberta.

Les résultats publiés dans l'International Journal of Social Policy and Education (2021) ont révélé des améliorations mesurables en matière de concentration, de langage, de résolution de problèmes et d'autorégulation chez les enfants qui participent quotidiennement à du jeu actif. Les éducateurs ont rapporté des journées plus harmonieuses et plus agréables, et les parents ont observé des changements significatifs chez les enfants — meilleur sommeil, amélioration de la régulation émotionnelle et plus grand enthousiasme pour le jeu extérieur. Trois ans après la conclusion de l'étude, lors d'un sondage, 95 % des centres de la petite enfance appliquent toujours cette approche.

Sur la base de ces résultats et d'une revue des meilleures pratiques à l'étranger, un programme appliqué a été développé en synthétisant des données probantes provenant de multiples secteurs qui contribuent au développement de la petite enfance, incluant la neurogenèse, l'apprentissage par le jeu, les comportements de mouvement, le jeu extérieur, les pratiques éducatives et les modèles mondiaux d'éducation préscolaire de haute qualité.

Vers un déploiement national : une approche progressive

En 2024 et au début de 2025, un projet pilote réussi du programme appliqué a été mené dans 200 centres de la petite enfance en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. Le programme de développement professionnel Apprendre par le jeu actif a été conçu pour habiliter les éducateurs de la petite enfance à intégrer le jeu actif en traduisant la science du jeu actif en routines simples et pratiques dans les milieux de garde.

« Le jeu actif est essentiel dans les premières années. Les habitudes que les enfants développent par le mouvement renforcent leur capacité à se concentrer, à gérer leurs émotions et à interagir avec les autres — toutes des compétences qui les préparent à l'école », a déclaré Richard Monette, qui dirige l'initiative en petite enfance de B2dix. « Apprendre par le jeu actif fait partie de ce qui aide à donner à chaque enfant un bon départ dans la vie. »

Dans la province de Québec, l'initiative a été adaptée en collaboration avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), qui a minutieusement veillé à ce que le contenu soit conforme aux règles et règlements en vigueur dans les centres de la petite enfance de la province.

« Il était naturel pour l'Association québécoise des centres de la petite enfance de collaborer avec Actif pour la vie pour continuer à promouvoir le jeu libre et actif dans les centres de la petite enfance et adapter le contenu au contexte québécois, », a déclaré Geneviève Blanchard, directrice générale, Affaires publiques et relations gouvernementales, AQCPE. « Nous partageons les mêmes constats et le même intérêt pour améliorer la qualité des services offerts afin de faire une différence dans la vie des jeunes enfants au Québec. Depuis janvier dernier, cette initiative nous a permis de former des centaines d'éducateurs dans plusieurs régions du Québec, et l'année 2026 suscite déjà un grand enthousiasme. »

Un objectif ambitieux

La générosité des entreprises du secteur privé et des philanthropes permettra d'offrir un développement professionnel sans frais aux éducateurs de la petite enfance dans plus de 5 000 centres de la petite enfance partout au Canada.

« D'un point de vue philanthropique, B2dix apporte une valeur ajoutée considérable : il unit les Canadiens grâce à l'excellence sur la scène internationale tout en favorisant la sécurité dans le sport et une gouvernance solide au niveau national », a déclaré André Desmarais, président délégué du conseil, Power Corporation du Canada. « Avec cette même détermination, nous relevons aujourd’hui un nouveau défi essentiel : aider les jeunes enfants à acquérir les aptitudes et les compétences qui constituent les fondements d'un bon départ dans la vie. Ce faisant, nous prolongeons notre engagement à améliorer la santé, le bien-être et la vitalité à long terme du sport et de la communauté ».

« B2dix a relevé de nombreux défis importants, les uns après les autres, tant sur le terrain qu’en dehors. Le dévouement et le courage démontrés par les athlètes canadiens et les professionnels du sport qui les soutiennent ont apporté à tous ceux qui participent à cet effort un profond sentiment de fierté, » a déclaré Stephen Bronfman, président du conseil d’administration de B2dix. « Nous reconnaissons la menace que représentent les comportements sédentaires pour la société canadienne et nous appliquerons la même approche gagnante utilisée pour soutenir le sport afin de relever ce nouveau défi, en aidant les enfants à développer dès leur plus jeune âge le plaisir et la joie de bouger. »

Joignez le mouvement

Au courant des prochains mois, B2dix encouragera la communauté des affaires partout au Canada à se joindre à ce mouvement en soutenant l'éducation préscolaire de qualité : une base solide pour la réussite des enfants et la prospérité collective.

À propos de B2dix

B2dix est un organisme de bienfaisance financé par le secteur privé qui a investi des dizaines de millions de dollars pour aider les athlètes amateurs, leurs organisations et processus sportifs, la gouvernance sportive et le sport sécuritaire à connaître le succès au pays et sur la scène internationale.

Actif pour la vie, l'initiative sociale de B2dix, a été lancée en 2012. Elle consacre 100 % de ses ressources aux éducateurs et aux parents, contribuant au développement et au bien-être des enfants.