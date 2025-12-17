-

GE HealthCare e il Ministero della Salute dell'Indonesia amplieranno l'accesso a cure di qualità con la fornitura di più di 300 scanner avanzati per tomografia computerizzata (CT)

  • Entro il 2028, più di 300 scanner CT avanzati verranno installati presso ospedali pubblici in 38 province, per favorire la diagnosi precoce e il trattamento di malattie non trasmissibili.
  • La collaborazione sostiene il programma del Governo indonesiano volto a migliorare l'accesso alla diagnosi e a sviluppare una resilienza dell'assistenza sanitaria nazionale.
  • L'accordo pluriennale è il risultato dell'investimento continuo di GE HealthCare nella produzione, nella creazione di capacità e nel trasferimento di conoscenze a livello locale per rafforzare l'ecosistema sanitario indonesiano.

GIACARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) ha annunciato oggi che fornirà più di 300 scanner CT (tomografia computerizzata) ai sensi del programma Strengthening Indonesia’s Health Referral Network (SIHREN) dell'Indonesia, per offrire cure eque e di alta qualità e più di 280 milioni di indonesiani.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media di GE HealthCare:
Junaidah Dahlan
Cellulare: +65 93367798
Junaidah.dahlan@gehealthcare.com

Industry:

GE HealthCare

NASDAQ:GEHC
Release Versions
EnglishGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media di GE HealthCare:
Junaidah Dahlan
Cellulare: +65 93367798
Junaidah.dahlan@gehealthcare.com

More News From GE HealthCare

Riassunto: La piattaforma Carevance espande l'accesso all'eccellenza clinica di GE HealthCare grazie al monitoraggio avanzato dei pazienti e una nuova capacità di gestione dell'ipotensione perioperatoria

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) oggi annuncia di aver ottenuto il marchio CE per Carevance™, il suo monitor paziente che migliora l'accessibilità e l'affidabilità delle cure per un maggior numero di clienti, a partire dall'Europa. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridi...
Back to Newsroom