GE HealthCare e il Ministero della Salute dell'Indonesia amplieranno l'accesso a cure di qualità con la fornitura di più di 300 scanner avanzati per tomografia computerizzata (CT)

GIACARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) ha annunciato oggi che fornirà più di 300 scanner CT (tomografia computerizzata) ai sensi del programma Strengthening Indonesia’s Health Referral Network (SIHREN) dell'Indonesia, per offrire cure eque e di alta qualità e più di 280 milioni di indonesiani.

