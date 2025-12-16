Visa在美國推出穩定幣結算服務，代表穩定幣整合實現突破性進展

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa Inc. (V)今日宣布在美國推出USDC結算服務，這是公司穩定幣結算先導計畫的重要里程碑，也是其推動支撐全球商業的結算層現代化策略的關鍵一步。美國的發卡機構和收單機構合作夥伴首次可透過Circle發行的USDC（一種全額儲備、以美元計價的穩定幣）與Visa進行結算。

藉助USDC結算服務，發卡機構可享受區塊鏈帶來的更快資金流轉速度、7天全天候可用服務，以及在週末和節假日期間更強的營運韌性，而消費者的用卡體驗不會發生任何變化。

首批參與的銀行機構包括Cross River Bank和Lead Bank，這兩家銀行已開始透過Solana區塊鏈以USDC與Visa進行結算。Visa計畫在2026年期間逐步擴大該服務在美國的涵蓋範圍。

此外，Visa還是Arc的設計合作夥伴。Arc是由Circle開發的全新Layer 1區塊鏈，目前處於公開測試網階段。Arc量身打造的設計具備支撐Visa鏈上全球商業活動所需的效能和可擴充性。Visa還計畫在Arc正式上線後，將Arc用於自身網路內的USDC結算，並運行一個驗證節點。

Visa全球成長產品與策略性合作夥伴負責人Rubail Birwadker表示：「Visa之所以擴大穩定幣結算服務，是因為我們的銀行合作夥伴不僅在詢問相關方案，還在積極準備使用。金融機構正在尋求更快、可程式化的結算選項，且這些選項必須能夠與它們現有的資金管理業務順暢整合。透過將USDC結算服務引進美國，Visa將提供一項可靠、銀行就緒的能力，既能提高資金管理效率，又能維持我們網路所需的安全、法規遵循和韌性標準。」

重新定義現代結算體驗

Visa的美國穩定幣結算架構具備以下特點：

7天結算窗口： 銀行和金融科技公司可每週7天進行結算，取代傳統的5個營業日結算窗口，從而提升資金流轉速度和流動性

銀行和金融科技公司可每週7天進行結算，取代傳統的5個營業日結算窗口，從而提升資金流轉速度和流動性 現代化流動性與資金管理： 為參與銀行提供自動化的下一代資金管理營運能力

為參與銀行提供自動化的下一代資金管理營運能力 相互操作性：搭建傳統支付網路與以區塊鏈為基礎的基礎設施之間的橋樑

擴大成熟的穩定幣創新基礎

此次在美國推出穩定幣結算服務，是Visa多年來在全球積極展開穩定幣結算先導計畫的延續，先導範圍已涵蓋拉丁美洲和加勒比海地區、歐洲、亞太地區以及中東歐、中東和非洲地區的多個國家。截至11月30日，Visa穩定幣月結算量的年化運行率已突破35億美元——自2023年Visa成為首批採用穩定幣進行交易結算的主要網路之一以來，這是一個重要的里程碑。今年7月，Visa宣布在其穩定幣結算先導計畫中增加對更多區塊鏈和穩定幣的支援，為合作夥伴提供更靈活的VisaNet債務結算方式。

Visa早在2021年就開始嘗試USDC結算。USDC的發行方Circle強調了將全額儲備穩定幣整合到機構結算流程中的重要性。Circle產品與技術長Nikhil Chandhok表示：「與Visa合作在美國推出USDC結算服務，是網際網路原生貨幣以軟體速度流轉的一個里程碑。它協助發卡金融機構實現資金管理現代化，開啟新的服務，同時保留了USDC賴以聞名的透明度和信任度。」

首批銀行合作夥伴紛紛強調更快、以API為基礎的結算體驗所帶來的優勢。Lead Bank是一家技術領先的社群銀行，與頂尖金融科技公司密切合作。該銀行指出，7天結算服務和更清晰的流動性時間安排對其客戶而言正變得越來越重要。Lead Bank執行長Jackie Reses表示：「Lead Bank很榮幸成為首批支援與Visa進行USDC結算的美國銀行之一。這項能力為資金管理營運帶來了速度和精準度，協助我們為所服務的社群提供現代化金融服務。」

Cross River Bank是一家首屈一指的基礎設施供應商，提供內建式金融解決方案。該銀行強調了真正相互操作性的重要性。Cross River創辦人、總裁兼執行長Gilles Gade表示：「金融科技和加密貨幣創新者越來越多地要求我們將穩定幣納入他們現有的產品組合中。一個原生支援穩定幣和傳統支付網路的統一平台，是未來價值在全球流轉的基礎。身為首批支援與Visa進行USDC結算的美國銀行之一，我們正在展示一家技術領先、深度整合的銀行合作夥伴如何大規模連接區塊鏈網路和傳統系統。」

為協助金融機構因應這一不斷發展的領域，Visa Consulting & Analytics近期推出了穩定幣顧問業務，提供與市場契合度和實施相關的培訓與策略指導。點選此處瞭解更多資訊。

點選此處瞭解更多關於USDC結算服務的資訊。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、賣家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展，並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com 。

常見問題解答

問：Visa在美國的穩定幣結算先導能力是什麼？

它允許部分美國發卡機構和收單機構合作夥伴使用 Circle的USDC 而非僅使用法定貨幣來結算其VisaNet債務。

而非僅使用法定貨幣來結算其VisaNet債務。 結算在支援的區塊鏈上進行，可望實現更快的資金流轉和更強的營運韌性。

問：使用穩定幣結算有哪些優勢？

資金可透過區塊鏈快速流轉 ，包括週末和節假日

，包括週末和節假日 是全額儲備、以美元為支撐的資產，具備 可預測性

每週7天結算的參與方可望獲得 抵押品減免 。

。 現代化資金與流動性管理：支援自動化資金營運和簡化對賬流程

問：該服務針對哪些使用者群體？

適合尋求實現結算營運現代化、改善流動性時間安排、打造可程式化資金流轉體驗的金融機構、金融科技公司和其他相關機構。

問：此次公告與Visa之前的穩定幣相關消息有何不同？

之前的公告主要介紹了Visa Direct的穩定幣 預充值 和 支付 先導計畫，以及 擴大穩定幣結算的區塊鏈支援範圍

和 先導計畫，以及 今天的公告重點是將Visa的穩定幣結算先導計畫擴充至美國，允許美國發卡機構和收單機構以USDC直接結算Visa債務，將穩定幣納入美國機構合作夥伴的核心結算營運中。

問：參與的發卡機構和收單機構是以法定貨幣還是穩定幣進行結算？

參與的發卡機構和收單機構客戶可透過支援的區塊鏈以USDC進行結算。

問：更多合作夥伴何時能使用該服務？

Visa目前正在吸納部分美國合作夥伴加入，計畫在2026年期間擴大服務涵蓋範圍。感興趣的客戶可聯絡其專屬客戶團隊查詢。

Visa持續引領數位支付的演進——將區塊鏈技術的優勢與全球領先數位支付網路的可靠性和涵蓋範圍相結合。

問：Visa還在哪些地區利用穩定幣結算服務？

Visa已在歐洲、拉丁美洲和加勒比海地區、亞太地區以及中東歐、中東和非洲地區的多個國家展開活躍的穩定幣結算先導計畫。

1 截至2025年11月30日

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。