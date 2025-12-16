Malaisie : TotalEnergies signe un nouveau contrat PPA avec Google pour alimenter des data centers

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Google ont signé un contrat de vente d’électricité (PPA) de 21 ans en Malaisie pour fournir à Google un volume total d’1 TWh (équivalent à 20 MW) d’électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire « Citra Energies ». Cette dernière, dont la construction devrait démarrer début 2026 dans la province de Kedah, au nord du pays, alimentera les activités data centers de Google en Malaisie. Le projet avait été attribué à TotalEnergies (49%) et son partenaire local MK Land (51%) par la Commission de l'Énergie Malaisienne en août 2023.

Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où l’entreprise est implantée. Il s’inscrit dans la continuité du contrat PPA annoncé en novembre par TotalEnergies pour alimenter en électricité renouvelable des data centers de Google aux Etats-Unis.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec TotalEnergies en Malaisie. Cet accord constitue une étape clé de notre stratégie visant à réaliser des investissements significatifs qui profitent aux économies dans lesquelles nous opérons. En permettant cette nouvelle capacité d’énergie propre, nous soutenons le développement local du système électrique qui accueille notre infrastructure », a déclaré Giorgio Fortunato, responsable Clean Energy & Power pour la région Asie-Pacifique chez Google.

« Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec Google grâce à cet accord visant à fournir de l’électricité renouvelable à leur nouveau data center en Malaisie », a déclaré Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies. « Ce PPA illustre la capacité de notre Compagnie à proposer des solutions de fourniture d’électricité compétitives et adaptées aux grands groupes technologiques, tant dans des marchés mature comme l’Europe et les Etats-Unis, que dans des pays en transition, comme la Malaisie. Il contribue également à l’atteinte de notre objectif de 12 % de rentabilité dans l’électricité ».

Le contrat PPA prendra effet dès la finalisation du financement du projet, prévu au premier trimestre 2026.

Les solutions PPA sur mesure de TotalEnergies pour ses clients

Ce contrat de vente d’électricité avec Google vient s’ajouter aux contrats déjà signés par TotalEnergies avec des entreprises comme Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol. Il illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. A fin octobre 2025, TotalEnergies dispose de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

