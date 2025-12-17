GEヘルスケア、インドネシア保健省と協力し300台以上の先進CTスキャナーを通じて質の高い医療へのアクセス拡大へ

インドネシア、ジャカルタ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- GEヘルスケア（Nasdaq：GEHC）は、インドネシアの2億8000万人以上のインドネシア国民に公平で質の高い医療を提供するために、インドネシアの「Strengthening Indonesia’s Health Referral Network（SIHREN、インドネシア医療リファラルネットワーク強化）」プログラムに基づき、300台以上のCT（コンピュータ断層撮影）スキャナーを供給することを発表しました。GEヘルスケアは、競争入札により落札された複数年契約の一環として、都市部と遠隔地を含む全38州の公立病院に先進CTスキャナーを納入します。SIHRENによるCTスキャナーの調達は、イスラム開発銀行の調達規則に準拠した、完全に公正な国際入札プロセスを通じて実施されました。

SIHRENは、インドネシア史上最大の医療インフラ投資であり、世界でも最大級の多国間保健プロジェクトの1つで、インドネシア全体のリファラルシステムを近代化し、患者に対し診断と治療へのアクセスを拡大することを目指しており、特に非感染性疾患（NCD）管理、母子保健、パンデミックに対するレジリエンス（回復力）に重点を置いています。

リファラルネットワークを近代化し、全州で先進診断へのアクセスを拡大することで、この協力関係は、都市部と遠隔地を問わず、あらゆるコミュニティに公平かつ質の高い医療を提供します。命を救うCT技術へのアクセスは、がん、脳卒中、心臓病といった重篤な疾患の早期発見と適切な治療を可能にし、インドネシアのあらゆる地域で人々の命を救い、健康状態を改善するのに役立ちます。

GEヘルスケアのインターナショナル部門プレジデント兼CEOであるエリー・シャイヨは、「インドネシア保健省のビジョンを支援できることを誇りに思います。現地生産、能力開発、研修への継続的な投資は、インドネシアの医療のレジリエンス向上に貢献し、地域経済の発展を促進するという当社のコミットメントを反映しています。また、同様に重要なのは、この取り組みによって、高度な診療技術が地方や遠隔地のコミュニティにも確実に届き、医療の公平性を促進し、すべてのインドネシア国民が救命医療をより身近に受けられるようになることです」と述べています。

CTスキャナーは現代の医療において不可欠なものとなっています。X線ビームと高度なコンピューター処理を用いて、CTスキャナーは内臓、骨、血管、軟部組織の2Dおよび3D画像を迅速かつ詳細に提供し、医師が怪我や病気を迅速に診断するのに役立ちます。CT技術は、疾患の早期発見、腫瘍や感染症の大きさや広がりの特定、治療効果（化学療法や放射線療法など）のモニタリング、深部臓器における生検といった処置におけるガイドを提供にします。

GEヘルスケアは、インドネシアでの事業展開を強化するため、PTカルベ・ファルマの子会社であるフォルスタと共同で、ボゴールに生産施設を開設しました。この現地生産施設は、インドネシアのサプライチェーンのレジリエンス強化、技術移転の支援、そして現地における熟練した医療技術人材の育成を目的としています。

GEヘルスケアは70年以上にわたり、インドネシアの公的および民間の医療セクターと協力してきました。2025年初頭、GEヘルスケアは公立病院向けに10台の1.5テスラMRシステムを受注しました。高解像度のMR画像は、がん、脳卒中、心臓病などの疾患の早期かつ正確な診断と継続的なモニタリングを可能にし、効果的な非感染性疾患管理にも不可欠なものです。

GEヘルスケアは2024年、ジャカルタにリージョナル・イノベーション＆トレーニング・エクスペリエンス（RITE）ハブを設立しました。このセンターは、インドネシアの医療従事者にMRやCTシステムを含む高度な画像技術に関する実践的なトレーニングを提供するとともに、主要な教育機関と連携し、機器の操作や臨床プロセスに関するプログラムを提供しています。医師に実践的なスキルと知識を提供することで、このセンターは地域における専門知識を強化するとともに、インドネシア全土で医療技術が最大限に活用されるよう支援を行います。

