RoslinCT e Ayrmid Ltd. annunciano l'espansione della collaborazione strategica per produrre Omisirge® (omidubicel-onlv) per la seconda indicazione approvata dall'FDA nell'anemia aplastica grave (SAA)
- RoslinCT sta effettuando il trasferimento tecnologico e supporterà la produzione commerciale di Omisirge® per un'ulteriore indicazione successiva al successo degli studi clinici
- Omisirge® ora approvato dall'FDA per una popolazione di pazienti ampliata in ematologia
- RoslinCT continua a supportare e promuovere diversi progetti di terapia cellulare all'avanguardia presso la sua struttura di Hopkinton, MA
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Ltd., la società madre di Gamida Cell Inc., un pioniere nelle terapie cellulari che lavora per trasformare le cellule in potenti terapie e RoslinCT, un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto di terapie cellulari e geniche, oggi hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione strategica per includere l'esecuzione di un accordo di fornitura commerciale a supporto della produzione di Omisirge® (omidubicel-onlv).
