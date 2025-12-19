A GE HealthCare e o Ministério da Saúde da Indonésia vão ampliar o acesso a cuidados de saúde de qualidade através da disponibilização de mais de 300 tomógrafos computadorizados avançados

JACARTA, Indonésia--(BUSINESS WIRE)--A GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) anunciou hoje que fornecerá mais de 300 tomógrafos computadorizados (TC) no âmbito do programa Fortalecimento da Rede de Referência em Saúde da Indonésia (SIHREN), com o objetivo de oferecer atendimento equitativo e de alta qualidade a mais de 280 milhões de indonésios. Como parte de um contrato plurianual, fruto de licitação competitiva, a GE HealthCare fornecerá os tomógrafos computadorizados de última geração a hospitais públicos em todas as 38 províncias, incluindo áreas urbanas e remotas. A aquisição do tomógrafo computadorizado (CT scanner) no âmbito do SIHREN foi conduzida por meio de um processo de licitação internacional totalmente competitivo, regido pelas normas de aquisição do Banco Islâmico de Desenvolvimento.

O SIHREN é o maior investimento em infraestrutura de saúde da história da Indonésia e está entre os maiores projetos multilaterais de saúde do mundo. O SIHREN visa modernizar o sistema nacional de referência e expandir o acesso a diagnósticos e tratamentos em todo o arquipélago, com foco no manejo de doenças não transmissíveis (DNT), saúde materna e resiliência a pandemias.

Ao modernizar a rede de encaminhamento e expandir o acesso a diagnósticos avançados em todas as províncias, a colaboração está levando atendimento equitativo e de alta qualidade para mais perto de todas as comunidades — urbanas e remotas. O acesso à tecnologia de tomografia computadorizada, que salva vidas, permitirá a detecção precoce e o tratamento oportuno de doenças críticas como câncer, AVC e doenças cardíacas, ajudando a salvar vidas e a melhorar os resultados de saúde para os indonésios em todo o país.

“Temos orgulho de apoiar a visão do Ministério da Saúde da Indonésia”, disse Elie Chaillot, presidente e CEO Internacional da GE HealthCare. “Nossos investimentos contínuos em produção local, capacitação e treinamento refletem nosso compromisso em contribuir para a resiliência do sistema de saúde da Indonésia e impulsionar o crescimento econômico local. Igualmente importante, esta iniciativa ajuda a garantir que tecnologias de diagnóstico avançadas cheguem às comunidades rurais e remotas, promovendo a equidade em saúde e levando cuidados que salvam vidas para mais perto de todos os indonésios.”

Os tomógrafos computadorizados (TC) tornaram-se essenciais na área da saúde moderna. Utilizando feixes de raios X e processamento computacional avançado, os tomógrafos fornecem imagens 2D e 3D rápidas e detalhadas dos órgãos internos, ossos, vasos sanguíneos e tecidos moles, auxiliando os médicos no diagnóstico rápido de lesões e doenças. A tecnologia de TC permite a detecção precoce de doenças, determina o tamanho e a extensão de tumores ou infecções, monitora a eficácia de tratamentos (como quimioterapia ou radioterapia) e orienta procedimentos como biópsias em órgãos profundos.

Para consolidar sua presença local, a GE HealthCare inaugurou recentemente uma unidade de produção em Bogor, em colaboração com a Forsta, subsidiária da PT Kalbe Farma. Essa unidade fabril local visa fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos da Indonésia, apoiar a transferência de tecnologia e contribuir para o desenvolvimento de uma força de trabalho local qualificada nas áreas de saúde e tecnologia.

Há mais de sete décadas, a GE HealthCare colabora com os setores de saúde público e privado da Indonésia. No início de 2025, a GE HealthCare venceu uma licitação para fornecer 10 sistemas de ressonância magnética de 1,5T para hospitais públicos. A ressonância magnética de alta resolução permite o diagnóstico precoce e preciso, bem como o monitoramento contínuo de doenças como câncer, AVC e doenças cardíacas, sendo fundamental para o manejo eficaz de doenças não transmissíveis.

Em 2024, a GE HealthCare estabeleceu o Centro Regional de Inovação e Experiência em Treinamento (RITE) em Jacarta. O centro oferece aos profissionais de saúde indonésios treinamento prático em tecnologias avançadas de imagem, incluindo sistemas de ressonância magnética e tomografia computadorizada, e colabora com instituições de ensino de ponta para ministrar programas que abrangem a operação dos equipamentos e os protocolos clínicos. Ao capacitar os profissionais de saúde com habilidades e conhecimentos práticos, o centro fortalece a expertise local e garante que as tecnologias médicas sejam utilizadas em seu potencial máximo em toda a Indonésia.

