ABB renforce ses capacités en matière de surveillance industrielle et de centres de données grâce à l’acquisition d’IPEC

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--ABB a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir IPEC, une entreprise technologique britannique forte de plus de 30 ans d’expertise dans le domaine du diagnostic électrique. Les systèmes de surveillance avancés d’IPEC surveillent 24 heures sur 24 les infrastructures électriques critiques, en utilisant l’IA et des analyses avancées pour prédire les pannes qui pourraient entraîner des pertes de plusieurs millions de dollars, des risques pour la sécurité ou des coupures prolongées pour des secteurs tels que les centres de données, les soins de santé, les services publics et l’industrie manufacturière. La clôture de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Cette acquisition renforce l’engagement d’ABB à préserver la résilience opérationnelle des industries les plus critiques au monde. Les décharges partielles, petites étincelles électriques qui signalent les premiers stades de la défaillance de l’isolation des équipements, sont la principale cause de panne, responsable de plus de 80 % des défaillances d’actifs avant une coupure imprévue. IPEC est spécialisée dans la détection des décharges partielles, ce qui permet aux entreprises d’identifier les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en temps d’arrêt coûteux. Il en résulte une infrastructure plus solide et plus fiable, capable de résister aux pressions énergétiques et opérationnelles actuelles. Cette expansion du portefeuille Electrification Service d’ABB contribuera à aider les clients à passer d’une gestion réactive à une gestion proactive des actifs, ce qui permettra de réduire les temps d’arrêt jusqu’à 90 %, de diminuer les coûts de maintenance jusqu’à 85 % et de prolonger la durée de vie des infrastructures critiques de plusieurs décennies.

Stuart Thompson, président de la division ABB Electrification Service, déclare : « Dans les industries critiques, le coût des temps d’arrêt est stupéfiant, qu’il s’agisse des pertes de revenus de plusieurs millions de dollars dans les centres de données ou des risques pour la sécurité et la fiabilité auxquels sont confrontés les services publics et les hôpitaux. Cette acquisition offre à nos clients les informations diagnostiques dont ils ont besoin pour prévenir les pannes avant qu’elles ne se produisent. En transformant des données de surveillance complexes en informations claires et exploitables, nous permettons aux entreprises de passer d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive, afin qu’elles puissent se concentrer sur leurs performances tandis que leurs infrastructures critiques fonctionnent de manière plus rationnelle, plus propre et plus intelligente. »

IPEC a son siège social à Manchester, au Royaume-Uni, et compte 70 employés répartis entre ses sites d’Oxford, d’Abu Dhabi, de Suède, de Riyad et du Texas. L’entreprise s’est développée à partir de sa base de services publics au Royaume-Uni pour servir des clients dans le monde entier, les centres de données représentant désormais son segment de marché le plus important et le plus dynamique, en particulier aux États-Unis. Les plateformes de surveillance d’IPEC assurent une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des infrastructures électriques, leur système phare étant capable de suivre simultanément jusqu’à 128 points de connexion. L’algorithme DeCIFer, propriété exclusive d’IPEC, analyse les données de surveillance afin d’identifier les problèmes potentiels des équipements avant qu’ils ne se transforment en pannes, ce qui permet aux entreprises de planifier la maintenance de manière proactive plutôt que réactive.

Colin Smith, directeur général d’IPEC, déclare : « Chez IPEC, nous avons passé des décennies à perfectionner la manière dont les données de décharge partielle peuvent être traduites en diagnostics significatifs grâce à des algorithmes avancés et, plus récemment, à l’IA et à l’apprentissage automatique. En rejoignant ABB, nous pouvons à la fois continuer à développer notre technologie et apporter nos innovations à davantage d’industries et de marchés, transformant des données complexes en informations prédictives qui anticipent les pannes potentielles et permettent aux industries de prendre des décisions plus stratégiques et plus intelligentes concernant leurs actifs électriques. »

ABB est un leader technologique mondial dans le domaine de l’électrification et de l’automatisation, qui permet un avenir plus durable et plus économe en ressources. En combinant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haut rendement, tout en devenant plus efficaces, plus productives et plus durables afin qu’elles puissent surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et compte plus de 105 000 employés dans le monde entier. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

IPEC Limited a été fondée en 1995 dans le but de transférer des technologies de pointe à l’industrie électrique en favorisant le dialogue entre la recherche universitaire, l’industrie et le commerce. Cela a permis à l’industrie électrique non seulement d’exploiter pleinement la recherche et l’innovation des scientifiques à la pointe de l’ingénierie électrique, mais aussi de contribuer activement à l’orientation de la recherche et du développement futurs. En retour, IPEC a pu répondre efficacement aux demandes du marché et développer des produits commercialement viables qui apportent de véritables solutions de surveillance et de contrôle à l’industrie électrique.

Travaillant en étroite collaboration avec ses clients, IPEC fournit un service complet pour la conception, la fabrication et le support de systèmes de surveillance en génie électrique. IPEC a cultivé et maintenu des relations de travail à long terme avec de grands services publics et des utilisateurs industriels d’électricité, garantissant ainsi une compréhension continue des exigences du marché ainsi que la continuité et la cohérence du service. www.ipecuk.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.