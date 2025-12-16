Visa lance le règlement en stablecoin aux États-Unis et marque une avancée pour l'intégration des stablecoins

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (V) annonce aujourd’hui le lancement du règlement en USDC aux États-Unis, marquant une étape importante dans le programme pilote de règlement en stablecoin de la société et sa stratégie de modernisation de sa couche de règlement sous-tendant le commerce mondial. Pour la première fois, les partenaires émetteurs et acquéreurs américains peuvent régler avec Visa en USDC de Circle, un stablecoin entièrement réservé et libellé en dollars.

Avec le règlement en USDC, les émetteurs peuvent bénéficier d'un mouvement de fonds plus rapide sur les blockchains, d'une disponibilité de sept jours et d'une résilience opérationnelle accrue pendant les weekends et les jours fériés - sans aucune modification de l'expérience de carte pour les consommateurs.

Parmi les premiers participants bancaires figurent Cross River Bank et Lead Bank, qui ont commencé à effectuer des règlements avec Visa en USDC sur la blockchain Solana. Une plus grande disponibilité aux États-Unis est prévue jusqu'en 2026.

En outre, Visa est un partenaire de conception pour Arc, une nouvelle blockchain de couche 1 développée par Circle (actuellement en phase de testnet public). La conception spécialement conçue d’Arc offre les performances et l’évolutivité nécessaires pour contribuer à soutenir l’activité commerciale mondiale de Visa sur la chaîne. Visa prévoit également d'utiliser Arc pour le règlement en USDC au sein de son réseau et d'exploiter un nœud de validation une fois qu'Arc sera opérationnel.

« Visa étend le règlement des stablecoins parce que nos partenaires bancaires ne se contentent pas de poser des questions à ce sujet : ils se préparent à l’utiliser », déclare Rubail Birwadker, responsable mondial des produits de croissance et des partenariats stratégiques chez Visa. « Les établissements financiers recherchent des options de règlement plus rapides et programmables qui s’intègrent parfaitement à leurs opérations de trésorerie existantes. En déployant le règlement en USDC aux États-Unis, Visa offre une capacité fiable et prête pour les banques qui améliore l’efficacité de la trésorerie tout en maintenant les normes de sécurité, de conformité et de résilience requises par notre réseau. »

Redéfinir l'expérience moderne du règlement

Le cadre de règlement en stablecoins de Visa aux États-Unis présente les caractéristiques suivantes :

Fenêtres de règlement de sept jours : amélioration de la rapidité et de la liquidité pour permettre aux banques et aux fintechs de régler sept jours par semaine au lieu de la fenêtre traditionnelle de cinq jours ouvrables

amélioration de la rapidité et de la liquidité pour permettre aux banques et aux fintechs de régler sept jours par semaine au lieu de la fenêtre traditionnelle de cinq jours ouvrables Modernisation de la gestion des liquidités et de la trésorerie : permettre aux banques participantes d'effectuer des opérations de trésorerie automatisées de nouvelle génération

permettre aux banques participantes d'effectuer des opérations de trésorerie automatisées de nouvelle génération Interopérabilité : les rails de paiement traditionnels sont reliés à l'infrastructure basée sur la blockchain

Étendre une base éprouvée de l'innovation stablecoin

L’introduction du règlement en stablecoin aux États-Unis continue de s’appuyer sur des années de projets pilotes actifs de règlement en stablecoin de Visa dans le monde entier, y compris dans plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Europe, d’Asie du Sud-Est et de la CEMEA. Au 30 novembre, le volume mensuel de règlement des stablecoins de Visa a dépassé un taux d’exécution annualisé de 3,5 milliards de dollars, une étape importante depuis que Visa est devenu l’un des premiers grands réseaux à régler des transactions en stablecoin en 2023. Et en juillet, Visa a annoncé un soutien supplémentaire pour plus de blockchains et de stablecoins dans son projet pilote de règlement stablecoin afin de donner aux partenaires plus de flexibilité dans la façon dont ils règlent les obligations VisaNet.

Visa a commencé à expérimenter le règlement en USDC en 2021. Circle, la société derrière l'USDC, a souligné l'importance d'intégrer des stablecoins entièrement réservés dans les flux de règlement institutionnels. « Apporter un règlement en USDC aux États-Unis avec Visa est une étape importante pour que l’argent natif de l’internet se déplace à la vitesse du logiciel », déclare Nikhil Chandhok, directeur des produits et de la technologie, Circle. « Cela aide les établissements financiers émetteurs de cartes à moderniser leur trésorerie et à débloquer de nouveaux services tout en conservant la transparence et la confiance pour lesquelles l’USDC est reconnu. »

Les premiers partenaires bancaires soulignent les avantages d'expériences de règlement plus rapides et axées sur les API. Lead Bank, une banque communautaire de technologie avancée travaillant en étroite collaboration avec les principaux partenaires fintech, a noté que les règlements sur sept jours et un calendrier de liquidité plus clair deviennent de plus en plus importants pour ses clients. « Lead Bank est fière d’être parmi les premières banques américaines à permettre un règlement en USDC avec Visa », déclare Jackie Reses, CEO, Lead Bank. « Cette capacité apporte rapidité et précision aux opérations de trésorerie et nous aide à fournir des services financiers modernes aux communautés que nous desservons. »

Cross River Bank, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures offrant des solutions financières intégrées, renforce l'importance d'une véritable interopérabilité. « Les fintechs et les crypto-innovateurs nous demandent de plus en plus d’intégrer des stablecoins dans leur gamme de produits existante », déclare Gilles Gade, fondateur, président et CEO de Cross River. « Une plateforme unifiée qui prend nativement en charge à la fois les stablecoins et les réseaux de paiement traditionnels est le fondement qui permettra de faire évoluer cette approche à valeur ajoutée à l’échelle mondiale. En tant que l’une des premières banques américaines à permettre un règlement en USDC avec Visa, nous démontrons comment un partenaire bancaire avancé en technologie et profondément intégré peut connecter les réseaux blockchain et les systèmes existants à grande échelle. »

Pour aider les établissements financiers à naviguer dans cet espace en évolution, Visa Consulting & Analytics a récemment lancé sa Stablecoins Advisory Practice, offrant une éducation et des conseils stratégiques sur l'ajustement et l'implémentation commerciale. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Pour de plus amples renseignements à propos des règlements en USDC, cliquez ici.

FAQ

Q : Quelle est la capacité pilote de règlement en stablecoin de Visa aux États-Unis ?

Ce type de règlement permet aux partenaires émetteurs et acquéreurs aux États-Unis de régler leurs obligations VisaNet en utilisant l' USDC de Circle en plus des monnaies fiduciaires.

en plus des monnaies fiduciaires. Le règlement est effectué sur les blockchains prises en charge, offrant le potentiel d'un mouvement plus rapide des fonds et d'une plus grande résilience opérationnelle.

Q : Quels sont les avantages de régler avec des stablecoins ?

Mouvement rapide des fonds sur la blockchain , y compris les weekends et les jours fériés

, y compris les weekends et les jours fériés Prévisibilité à partir d'un actif entièrement réservé et adossé au USD

à partir d'un actif entièrement réservé et adossé au USD Contrepartie de la réduction collatérale pour les parties qui règlent sept jours par semaine.

pour les parties qui règlent sept jours par semaine. Gestion moderne de la trésorerie et de la liquidité : permet des opérations de trésorerie automatisées et un rapprochement simplifié

Q : À qui s'adresse ce type de règlement ?

Idéal pour les établissements financiers, les fintechs et d'autres acteurs qui cherchent à moderniser les opérations de règlement, à améliorer le calendrier des liquidités et à créer des expériences de mouvement d'argent programmables.

Q : En quoi cette annonce est-elle différente des précédentes actualités de Visa relatives aux stablecoins ?

Les annonces précédentes ont introduit des projets pilotes pour le préfinancement et les paiements en stablecoins pour Visa Direct et une prise en charge étendue de la blockchain pour le règlement en stablecoin

et les en stablecoins pour Visa Direct et pour le règlement en stablecoin L’annonce d’aujourd’hui met en évidence l’extension du projet pilote de règlement des stablecoins de Visa aux États-Unis, qui permet aux émetteurs et aux acquéreurs américains de régler directement les obligations Visa en USDC, en intégrant les stablecoins dans les opérations de règlement de base pour les partenaires institutionnels américains.

Q : Les émetteurs et acquéreurs participants règlent-ils en fiat ou en stablecoins ?

Les clients émetteurs et acquéreurs participants peuvent régler en USDC sur les blockchains prises en charge.

Q : Quand davantage de partenaires auront-ils accès à ce type de règlement ?

Visa est en train d'intégrer d'autres partenaires américains, avec un accès plus large prévu jusqu'en 2026. Les clients intéressés sont invités à contacter la société via leurs équipes de compte.

Visa reste à l'avant-garde de l'évolution des paiements numériques, en reliant la puissance des blockchains à la fiabilité et à la portée du premier réseau de paiements au monde.

Q : Dans quelles autres régions Visa déploie-t-il les règlements en stablecoin ?

Visa a des projets pilotes de règlement en stablecoin dans plusieurs pays d'Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes, d'Asie-Pacifique et de la CEMEA.

1 Au 30 novembre 2025

