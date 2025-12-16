Visa lancia il pagamento in stablecoin negli Stati Uniti, segnando una innovazione per l'integrazione delle stablecoin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (V) oggi ha annunciato il lancio del pagamento in USDC negli Stati Uniti, segnando una tappa importante nel programma di pagamento in stablecoin dell'azienda e nella strategia di modernizzare il suo livello di pagamenti sottostante il commercio globale. Per la prima volta, l'emittente statunitense e i partner acquirenti potranno regolare i conti con Visa in USDC di Circle, una stablecoin completamente riservata, denominata in dollari.

Con il pagamento in USDC, gli emittenti possono approfittare di più rapidi movimenti di fondi su blockchain, disponibilità sette giorni su sette e migliore resilienza nei weekend e festività - senza cambiare l'esperienza della carta per il cliente.

