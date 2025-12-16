-

Visa lancia il pagamento in stablecoin negli Stati Uniti, segnando una innovazione per l'integrazione delle stablecoin

Con più di 3,5 miliardi di dollari in volume di pagamenti annualizzato in stablecoin1, Visa porta il pagamento in USDC alle istituzioni statunitensi.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (V) oggi ha annunciato il lancio del pagamento in USDC negli Stati Uniti, segnando una tappa importante nel programma di pagamento in stablecoin dell'azienda e nella strategia di modernizzare il suo livello di pagamenti sottostante il commercio globale. Per la prima volta, l'emittente statunitense e i partner acquirenti potranno regolare i conti con Visa in USDC di Circle, una stablecoin completamente riservata, denominata in dollari.

Con il pagamento in USDC, gli emittenti possono approfittare di più rapidi movimenti di fondi su blockchain, disponibilità sette giorni su sette e migliore resilienza nei weekend e festività - senza cambiare l'esperienza della carta per il cliente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media
Jackie Dresch - jdresch@visa.com
Conor Febos – cfebos@visa.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Contatti per i media
Jackie Dresch - jdresch@visa.com
Conor Febos – cfebos@visa.com

More News From Visa Inc.

Riassunto: Visa lancia una collezione d'arte globale per elevare i creativi e celebrare la FIFA World Cup 26™

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Visa oggi ha scoperto le prime cinque opere della sua prima collezione d'arte globale che celebra l'energia culturale della FIFA World Cup 26™. Comprendente oltre venti artisti provenienti da sei continenti, la collezione riflette la convinzione di Visa che la creatività guida il commercio, e che i creativi di oggi sono gli imprenditori che plasmano le comunità e la cultura in tutto il mondo. Visa ha presentato per la prima volta le prime cinque opere nella collezione in...

Riassunto: In vista delle prossime festività, Visa identifica cinque forze trasformative che ridefiniscono la sicurezza globale dei pagamenti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Per celebrare la Settimana internazionale della consapevolezza delle frodi, Visa (NYSE: V) oggi ha rilasciato il suo Fall 2025 Biannual Threats Report (Rapporto semestrale sulle minacce dell'autunno 2025), rivelando cinque forze che stanno trasformando lo scenario globale della sicurezza dei pagamenti. Il rapporto, prodotto dal team Payment Ecosystem Risk and Control (PERC, Rischio e controllo dell'ecosistema dei pagamenti) di Visa, si basa sulle conoscenze della...

Riassunto: L'iniziativa pilota dei pagamenti in stablecoin di Visa Direct accelera l'accesso ai fondi per creatori di contenuti e lavoratori precari

SAN FRANCISCO e LISBONA, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Al Web Summit di oggi, Visa Inc. (V) ha annunciato un'originale iniziativa pilota che consente alle aziende e alle piattaforme di inviare pagamenti direttamente ai wallet di stablecoin dei destinatari. Per le aziende che utilizzano Visa Direct, i pagamenti possono essere finanziati in moneta legale, mentre i destinatari possono scegliere di ricevere i propri fondi in stablecoin ancorati al dollaro USA come USDC, trasformando la rapidità e l'...
Back to Newsroom