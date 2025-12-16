Enersense choisit Sitetracker comme plateforme privilégiée pour ses initiatives d'expansion de la 5G et de la fibre optique

MONTCLAIR, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, leader mondial de la gestion complète du cycle de vie des actifs, a annoncé qu'Enersense, partenaire de premier plan pour les clients des secteurs du transport et de la production d'énergie, de la transition énergétique industrielle et des télécommunications, en Finlande et dans les pays baltes, a choisi Sitetracker pour numériser et optimiser ses activités. Cette solution a permis à Enersense de remplacer ses anciens systèmes, de standardiser ses workflows et de renforcer sa capacité à fournir des services dans des délais courts avec une grande précision. La première phase de déploiement prend déjà en charge les initiatives finlandaises en matière de 5G et de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), actuellement en pleine expansion.

Avant Sitetracker, Enersense utilisait des feuilles de calcul et les courriels pour gérer l'exécution de ses projets, ce qui limitait la visibilité sur les étapes stratégiques, le suivi des actifs et les performances sur le terrain. Avec l'accélération du déploiement de la 5G et de la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), ces processus manuels ont engendré des goulots d'étranglement opérationnels, ralenti la facturation et compromis la communication avec les clients et les entrepreneurs.

En adoptant Sitetracker, Enersense bénéficie désormais :

de l'exactitude des prévisions et de la visibilité des projets , ce qui améliore la collaboration interne ainsi que la communication avec les clients, et accélère les délais de mise en œuvre.





, ce qui améliore la collaboration interne ainsi que la communication avec les clients, et accélère les délais de mise en œuvre. du suivi automatisé de la production et de la facturation , réduisant les litiges et agilisant la comptabilisation des revenus.





, réduisant les litiges et agilisant la comptabilisation des revenus. d'un système de registre unifié , reliant les équipes d'ingénierie, de terrain et d'entrepreneurs afin de favoriser une meilleure collaboration et des décisions fondées sur les données.





, reliant les équipes d'ingénierie, de terrain et d'entrepreneurs afin de favoriser une meilleure collaboration et des décisions fondées sur les données. d'une gestion des activités évolutive, permettant à Enersense de répondre à la demande croissante en matière de 5G et de fibre optique tout en se préparant aux futurs workflows alimentés par l'IA.

« Sitetracker nous offre la transparence et l'agilité nécessaires pour gérer efficacement le déploiement de réseaux complexes », a déclaré Miika Erola, vice-président exécutif d'Enersense Connectivity. « Grâce à une plateforme unique couvrant les données de projet et de terrain, nous pouvons assurer l'harmonisation de nos équipes, l'information de nos clients et l'attribution des ressources là où elles auront le plus d'impact. Il s'agit d'une avancée majeure pour soutenir les objectifs de transition numérique et énergétique de la Finlande. »

La transformation numérique globale d'Enersense vise à augmenter l'efficacité et la transparence de ses activités. L'évolutivité et les capacités d'intégration de Sitetracker aident l'entreprise à rationaliser ses systèmes informatiques, à éliminer les outils superflus et à optimiser ses performances.

« Enersense illustre à merveille comment les entreprises visionnaires modernisent leurs infrastructures pour accélérer la transition énergétique et numérique », a déclaré Giuseppe Incitti, CEO de Sitetracker. « En adoptant une plateforme centralisée et intelligente, Enersense établit une nouvelle norme d'excellence opérationnelle dans les domaines des télécommunications et de la connectivité énergétique. »

À propos de Sitetracker

Sitetracker aide les propriétaires, les exploitants, les entrepreneurs et toutes les parties prenantes à simplifier et à optimiser la gestion du cycle de vie complet des infrastructures critiques. En tant que plateforme mondiale de référence en matière de gestion intégrée des actifs, Sitetracker accompagne des entreprises innovantes telles que Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione et TEP dans la planification, la construction, l’exploitation et la maintenance efficaces de millions de projets, sites et actifs. Sitetracker offre une excellence opérationnelle et crée une transparence totale dans des secteurs tels que les infrastructures numériques, les énergies renouvelables, la recharge des véhicules électriques, les services publics et l’immobilier. Elle favorise la sécurité et l’efficacité des équipes, assure la fiabilité des projets et permet aux organisations de gérer leur développement, leur croissance et la complexité de leurs opérations. Bénéficiant de la confiance de centaines de leaders du secteur, Sitetracker contribue à un avenir plus connecté et plus durable à travers le monde. Gérez l’essentiel, avec Sitetracker.

