Nexo annonce un partenariat historique dans le domaine de la cryptomonnaie avec Tennis Australia pour l’Open d’Australie et le Summer of Tennis

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Nexo, la plateforme de gestion d’actifs numériques de premier plan, a conclu un partenariat mondial historique de plusieurs années avec Tennis Australia (la Fédération australienne de tennis). Elle devient ainsi le partenaire crypto officiel de l’Open d’Australie et du Summer of Tennis, qui comprend la United Cup, le tournoi de tennis d’Adélaïde (Adelaide International), le tournoi de tennis de Brisbane (Brisbane International) et le tournoi de Hobart (Hobart International). C’est la première fois qu’une société d’actifs numériques s’associe à un tournoi du Grand Chelem, ce qui témoigne du prestige, de la vision à long terme et du leadership de Nexo à la charnière du sport d’élite et des actifs numériques.

Antoni Trenchev, cofondateur de Nexo, a déclaré : « L’Open d’Australie se situe à la croisée de l’excellence et de l’ambition, exactement là où Nexo se positionne. Notre partenariat reflète un engagement commun en faveur de performances rigoureuses et d’une vision à long terme. Nous sommes honorés de nous associer à Tennis Australia pour promouvoir ce sport et sensibiliser un public international aux avantages des outils numériques intelligents. »

Lors de l’Open d’Australie, la marque Nexo occupera le devant de la scène grâce au Nexo Coaches Pod (Espace spécial Nexo pour les entraîneurs). La marque sera présente par le biais d’une campagne publicitaire dans les zones d’entraînement des courts de la Rod Laver Arena, de la Margaret Court Arena, de la John Cain Arena et de la Kia Arena, mettant ainsi en lumière la stratégie, les connaissances et la prise de décision en temps réel qui sous-tendent les performances d’élite.

« Nous sommes ravis d’accueillir Nexo au sein de la famille de l’Open d’Australie », a déclaré Cedric Cornelis, directeur commercial de Tennis Australia. En tant que marque fondée sur l’innovation, l’expertise et une vision d’avenir, Nexo est le tout premier partenaire crypto de l’histoire du Grand Chelem et s’inscrit naturellement dans le cadre de l’Open d’Australie et des autres événements du Summer of Tennis.

« Le Nexo Coaches Pod mettra en avant la stratégie et le travail d’équipe, qui sont au cœur du tennis d’élite, sur l’une des plus grandes scènes mondiales de ce sport. Ensemble, nous créons pour les fans de nouvelles façons de se connecter au jeu et à ceux qui le font vivre. »

Référence mondiale en matière de prévisions, l’atmosphère innovante qui règne à l’Open d’Australie correspond à l’engagement de Nexo en faveur du progrès technologique dans le monde actuel. Dans le même temps, rien qu’au cours de l’année 2025, Nexo est également devenue la plateforme numérique officielle du DP World Tour, le partenaire officiel de l’Open d’Acapulco et le partenaire crypto officiel du tournoi de tennis de Cabo San Lucas.

À propos de Nexo

Nexo est une plateforme de gestion d’actifs numériques de premier plan conçue pour permettre aux clients d’accroître, de gérer et de préserver leurs avoirs en cryptomonnaies. Notre mission est de mener la prochaine génération de création de richesse en nous concentrant sur la réussite de nos clients et en leur fournissant des solutions sur mesure qui génèrent de la valeur durable, le tout accompagné d’un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Depuis 2018, Nexo offre des opportunités inégalées à une clientèle avant-gardiste dans plus de 150 juridictions. Avec plus de 11 milliards AUM d’actifs sous gestion et plus de 371 milliards de dollars traités, nous apportons une valeur durable à des millions de personnes à travers le monde. Notre plateforme tout-en-un allie technologie de pointe et approche centrée sur le client. Elle offre des options d’épargne à terme et à haut rendement, des prêts adossés à des cryptomonnaies, des outils de négociation sophistiqués et des solutions de liquidité, y compris la toute première carte de débit/crédit crypto. La disponibilité des produits peut varier selon les juridictions. Fondée sur une expertise approfondie du secteur, un modèle économique durable, une infrastructure robuste, des mesures de sécurité rigoureuses et des licences mondiales, Nexo promeut l’innovation et de la prospérité à long terme.

À propos de Tennis Australia

Tennis Australia (la Fédération australienne de tennis) est l’instance dirigeante du tennis en Australie. Elle organise l’Open d’Australie, l’un des quatre tournois du Grand Chelem, et l’un des événements sportifs annuels les plus prestigieux au monde. Réputée pour son investissement dans l’innovation, l’excellence et l’engagement mondial, Tennis Australia organise des tournois à travers le pays qui célèbrent la performance, l’intégrité et l’évolution de ce sport. Grâce à son approche tournée vers l’avenir et à ses technologies pionnières, Tennis Australia continue d’établir de nouvelles normes en matière d’expérience des fans, de performances des athlètes et d’innovation événementielle.

