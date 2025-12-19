GE HealthCare y el Ministerio de Salud de Indonesia amplían el acceso a atención de calidad con más de 300 tomógrafos avanzados

YAKARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) anunció hoy que suministrará más de 300 tomógrafos computarizados (CT, por sus siglas en inglés) en el marco del programa de Indonesia “Fortalecimiento de la Red Nacional de Derivación de Salud” (SIHREN, por sus siglas en inglés), con el objetivo de brindar atención equitativa y de alta calidad a más de 280 millones de indonesios. Como parte de un contrato plurianual adjudicado mediante licitación competitiva, GE HealthCare proveerá los tomógrafos avanzados a hospitales públicos en las 38 provincias, incluyendo áreas urbanas y remotas. La adquisición de tomógrafos bajo SIHREN se realizó mediante un proceso de licitación internacional competitivo, regulado por las normas de adquisición del Banco Islámico de Desarrollo.

SIHREN representa la mayor inversión en infraestructura sanitaria en la historia de Indonesia y uno de los proyectos de salud multilaterales más importantes a nivel mundial. El programa tiene como objetivo modernizar el sistema nacional de derivación y ampliar el acceso a diagnósticos y tratamientos en todo el archipiélago, con especial énfasis en la gestión de enfermedades no transmisibles (ENT), la salud materna y la resiliencia ante pandemias.

Al modernizar la red de derivación y expandir el acceso a tecnologías de diagnóstico avanzadas en todas las provincias, la colaboración lleva atención equitativa y de alta calidad a cada comunidad, tanto urbana como remota. El acceso a tomógrafos computarizados permite la detección temprana y el tratamiento oportuno de enfermedades graves como cáncer, ACV y enfermedades cardíacas, contribuyendo a salvar vidas y mejorar los resultados de salud en toda la población indonesia.

“Estamos orgullosos de apoyar la visión del Ministerio de Salud de Indonesia”, afirmó Elie Chaillot, presidente y director ejecutivo internacional de GE HealthCare. “Nuestras inversiones continuas en producción local, desarrollo de capacidades y capacitación reflejan nuestro compromiso con la resiliencia del sistema sanitario indonesio y el crecimiento económico local. Además, esta iniciativa garantiza que tecnologías de diagnóstico avanzadas lleguen a comunidades rurales y remotas, promoviendo la equidad en salud y acercando atención que salva vidas a cada indonesio”.

Los tomógrafos se han vuelto indispensables en la atención sanitaria moderna. Mediante rayos X y procesamiento avanzado por computadora, generan imágenes detalladas en 2D y 3D de órganos internos, huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos, lo que ayuda a los médicos a diagnosticar lesiones y enfermedades de manera rápida y precisa. La tecnología de tomografía computarizada permite detectar enfermedades de manera temprana, determina el tamaño y la extensión de tumores o infecciones, monitorea la eficacia de tratamientos como quimioterapia o radioterapia y guía procedimientos como biopsias en órganos profundos.

Para reforzar su presencia local, GE HealthCare inauguró recientemente una planta de producción en Bogor, en colaboración con Forsta, filial de PT Kalbe Farma. La planta fortalece la cadena de suministro en Indonesia, respalda la transferencia tecnológica y ayuda a formar una fuerza laboral sanitaria y técnica local de alto nivel.

Durante más de siete décadas, GE HealthCare ha colaborado con los sectores público y privado de salud en Indonesia. A principios de 2025, la empresa fue adjudicada con un contrato para suministrar 10 sistemas de resonancia magnética de 1,5 T a hospitales públicos. La alta resolución de las imágenes permite un diagnóstico temprano y preciso, además de un monitoreo constante de enfermedades como cáncer, ACV y enfermedades cardíacas, siendo fundamental para la gestión efectiva de enfermedades no transmisibles.

En 2024, GE HealthCare estableció el Centro Regional de Innovación y Capacitación (RITE, por sus siglas en inglés) en Yakarta. El centro ofrece a los profesionales sanitarios indonesios formación práctica en tecnologías de imagen avanzadas, incluyendo sistemas de resonancia magnética y tomografía computarizada, y colabora con instituciones educativas líderes para impartir programas sobre operación de dispositivos y rutas clínicas. Gracias a la formación que brinda a los clínicos en habilidades y conocimientos prácticos, el centro fortalece la experiencia local y asegura que las tecnologías médicas se utilicen al máximo en todo Indonesia.

Acerca de GE HealthCare Technologies Inc.

GE HealthCare es un socio confiable y proveedor líder mundial de soluciones sanitarias, innovando en tecnología médica, diagnósticos farmacéuticos y soluciones integradas basadas en la nube con inteligencia artificial, servicios y análisis de datos. Su objetivo es hacer que los hospitales y sistemas de salud sean más eficientes, que los clínicos trabajen con mayor efectividad, que las terapias sean más precisas y que los pacientes gocen de mejor salud y bienestar. Con más de 125 años al servicio de pacientes y proveedores, GE HealthCare promueve una atención personalizada, conectada y compasiva, simplificando la experiencia del paciente a lo largo de todo el proceso de atención. Sus líneas de negocio —soluciones de imagen, soluciones de visualización avanzada, cuidado del paciente y diagnósticos farmacéuticos— contribuyen a mejorar la atención desde el tamizaje y diagnóstico hasta la terapia y el monitoreo. La empresa tiene un negocio de 19,7 mil millones de dólares y aproximadamente 53 000 colaboradores dedicados a crear un mundo donde la salud no tenga límites.

GE HealthCare se enorgullece de figurar entre las empresas más admiradas del mundo 2025 de Fortune™.

Síganos en LinkedIn, X, Facebook, Instagram, e Insights para conocer las últimas noticias, o visite nuestro sitio web https://www.gehealthcare.com para más información.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.