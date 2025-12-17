Nexo kondigt historisch crypto-partnerschap met Tennis Australia aan voor de Australian Open en Summer of Tennis
Nexo kondigt historisch crypto-partnerschap met Tennis Australia aan voor de Australian Open en Summer of Tennis
- Nexo heeft een historische meerjarige overeenkomst met Tennis Australia gesloten voor de Australian Open en de Summer of Tennis
- Het partnerschap levert exclusieve ervaringen op, inclusief een rol in de Coachеs Pod.
- De aankondiging is een voortzetting van de snelle wereldwijde uitbreiding van Nexo, aansluitend op drie andere grote sportpartnerschappen in 2025.
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Nexo, het vooraanstaande platform voor digitale activa, is een baanbrekende meerjarige wereldwijde samenwerking met Tennis Australia aangegaan. Nexo wordt de officiële cryptopartner van de Australian Open en de Summer of Tennis, waaronder de United Cup, Adelaide International, Brisbane International en Hobart International.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact voor Nexo:
Nexo Communications Team , communications@nexo.com
Mediacontact voor Tennis Australia:
Carla Alderuccio, Tennis Australia, carla.alderuccio@tennis.com.au, +61 435 000 458