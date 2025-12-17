Nexo kondigt historisch crypto-partnerschap met Tennis Australia aan voor de Australian Open en Summer of Tennis

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Nexo, het vooraanstaande platform voor digitale activa, is een baanbrekende meerjarige wereldwijde samenwerking met Tennis Australia aangegaan. Nexo wordt de officiële cryptopartner van de Australian Open en de Summer of Tennis, waaronder de United Cup, Adelaide International, Brisbane International en Hobart International.

