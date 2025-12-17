Outpost24 sécurise un nouvel investissement pour accélérer ses solutions de gestion de l’exposition et de sécurité des identités

STOCKHOLM et PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Outpost24, leader dans la gestion de l’exposition aux risques et la sécurité des identités, annonce aujourd’hui un nouvel investissement de Vitruvian Partners destiné à soutenir sa prochaine phase de croissance mondiale. Ce financement permettra d’accélérer l’évolution de la plateforme, notamment grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle pour aider les équipes de sécurité à détecter et corriger plus efficacement les vulnérabilités critiques.

Seul fournisseur européen reconnu comme leader global dans le rapport KuppingerCole Leadership Compass 2025 consacré à l’Attack Surface Management, Outpost24 propose une approche unique de la cyberdéfense. Celle-ci permet aux équipes de sécurité d’obtenir une vision complète des risques numériques et humains auxquels leur organisation est exposée.

La semaine dernière, Outpost24 a annoncé l’acquisition d’Infinipoint, spécialiste de l’identité des terminaux, de la validation de la posture et de l’accès sécurisé pour les utilisateurs. Cette acquisition marque l’entrée de l’entreprise sur le marché de l’Accès Zero Trust pour les utilisateurs et renforce sa division dédiéepà la sécurité des identités, Specops, en posant les bases d’une approche unifiée évaluant à la fois l’utilisateur et le terminal avant toute autorisation d’accès. Grâce à l’intégration stratégique de ses solutions couvrant les risques externes, l’identité et la confiance des terminaux, Outpost24 établit un nouveau standard en matière de cybersécurité. La feuille de route de l’entreprise mise sur l’IA de nouvelle génération pour aider les organisations à identifier les menaces les plus critiques et à sécuriser leurs actifs.

Cette acquisition récente, suivie de l’annonce du financement d’aujourd’hui, vient conclure une année particulièrement réussie pour Outpost24. Plus tôt cette année, l’entreprise a lancé CyberFlex, une solution nouvelle génération et flexible qui combine la gestion de la surface d’attaque externe (EASM) et les tests d’intrusion en mode service (PTaaS). CyberFlex aide les organisations à sécuriser efficacement leurs applications exposées sur internet. Basée sur un modèle de crédits à la consommation, la solution illustre la cybersécurité à l’usage en permettant aux clients d’allouer leurs ressources de test de manière flexible, d’étendre la couverture et de maîtriser les coûts selon l’évolution de leurs priorités de sécurité.

« Ce nouvel investissement de Vitruvian Partners constitue une validation forte de notre stratégie et de notre dynamique. Nous mettons l’accent sur le développement de nos capacités en intelligence artificielle pour permettre aux équipes de sécurité non seulement d’identifier les vulnérabilités, mais aussi de les traiter rapidement et efficacement. Ce financement nous offre les moyens d’étendre notre présence à l’international et de renforcer notre impact en apportant davantage de valeur à nos clients partout dans le monde », déclare Ido Erlichman, CEO d’Outpost24.

« Depuis notre investissement initial dans Outpost24 en 2022, l’entreprise a connu une croissance remarquable tout en renforçant sa position de leader sur la scène mondiale de la cybersécurité », ajoute Jussi Wuoristo, Partner chez Vitruvian Partners. « Cet investissement supplémentaire reflète notre confiance continue dans les équipes, la technologie et la stratégie d’Outpost24, et nous sommes impatients d’accompagner la poursuite de son expansion internationale et de son innovation produit. »

Avec plus de vingt ans d’expertise, de solides racines européennes et des milliers de clients à travers le monde, Outpost24 est idéalement positionnée pour aider les organisations à anticiper l’évolution constante des cybermenaces. En combinant sa division Attack Surface Management avec les solutions spécialisées de Specops en matière de sécurité des identités et des mots de passe, ainsi que les nouvelles capacités liées à l’identité des terminaux et à l’accès sécurisé des utilisateurs, Outpost24 offre une vision de sécurité véritablement globale. Cette approche va au-delà des méthodes de scan traditionnelles et permet aux équipes de sécurité d’identifier instantanément, de prioriser et de corriger les risques les plus critiques, renforçant en profondeur la résilience face aux attaques ciblant aussi bien les environnements numériques que les utilisateurs.

À propos d’Outpost24

Outpost24 est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de cybersécurité, structuré autour de deux divisions spécialisées offrant une gestion complète de l’exposition et des accès. L’entreprise aide des milliers d’organisations dans le monde à identifier, gérer et réduire de manière proactive les risques cyber sur l’ensemble de leur surface d’attaque numérique et humaine. Cela s’appuie sur l’expertise combinée d’Outpost24, sa division Attack Surface Management dédiée à une gestion holistique de l’exposition, et de Specops, son entité Identity and Access Management spécialisée dans les solutions de sécurité des identités et des mots de passe. Fondée en 2001 et basée en Suède, Outpost24 opère à l’échelle internationale avec 12 bureaux dans le monde notamment aux États Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Espagne et en Israël. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://outpost24.com/fr/.

À propos de Vitruvian Partners

Vitruvian Partners est un fonds d’investissement international dédié à la croissance des entreprises, avec neuf bureaux en Europe, aux États Unis et en Asie. Vitruvian intervient dans des contextes dynamiques marqués par une forte expansion et des transformations rapides, tous secteurs confondus. Le fonds gère plus de 20 milliards de dollars d’actifs et a accompagné de nombreux leaders et innovateurs mondiaux, parmi lesquels Just Eat, Arrive (anciennement EasyPark), Accountor, CRF Health, Skyscanner, Wise, CFC, Darktrace, Bitdefender et d’autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vitruvianpartners.com.