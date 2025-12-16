Sutherland与ComplyAdvantage推出AI原生“统一金融犯罪合规”解决方案，旨在打击日益复杂的新一代金融犯罪

纽约州罗切斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球业务与数字转型领军企业Sutherland今日宣布，与领先的AI驱动风险智能平台ComplyAdvantage达成战略合作伙伴关系。双方联合推出一套全面的AI驱动金融犯罪(FinCrime)管理解决方案，旨在帮助银行和金融科技公司应对AI设计欺诈的快速蔓延、复杂的反洗钱风险、不断演变的金融犯罪威胁，以及严苛的合规要求。

如今，金融犯罪的应对需要精密的AI智能解决方案，传统风险与合规管控措施已难以跟上节奏。Sutherland与ComplyAdvantage联合打造的解决方案通过构建单一AI原生智能层，彻底革新金融犯罪管理模式，持续优化筛查、交易监控、欺诈防控、案件调查和监管报告等环节。该解决方案可实现合规标准的一致性，具备可扩展性，并兼顾合规性与客户体验。

Sutherland银行与金融服务首席执行官Banwari Agarwal表示：“如今的金融犯罪就像一个智能且适应性强的网络。此次合作将AI、高级分析和实时智能相结合，以加强筛查、监控、调查和运营。我们的客户现在能够更早发现风险、更快采取行动，并且以显著提高的准确性与合规性开展业务。”

Sutherland首席信息官兼首席数字官Doug Gilbert表示：“金融犯罪合规的真正障碍并非堆砌更多工具，而是构建能够无缝、智能扩展的系统。通过此次合作，我们将打造一个覆盖数据、模型和运营的统一AI智能层，助力银行和金融科技公司精准、快速地完善合规计划，且不增加任何额外流程摩擦。”

该解决方案整合了Sutherland旗下2400余名金融犯罪合规专家、AI原生数字加速器（包括智能体AI、哨兵AI、身份扫描和帮助树生成式AI），以及ComplyAdvantage的Mesh平台——这是一款AI原生平台，将客户与企业筛查、客户风险评分、交易监控和实时支付分析整合至单一智能系统中。Mesh基于大型语言模型和预测性机器学习模型构建，具备卓越的检测和评分能力，借助智能体AI在整个合规生命周期中进行学习、行动和自适应。

这款联合解决方案构建了统一智能层，可帮助金融机构：

识别复合型威胁： 精准捕捉同时涉及欺诈和洗钱的复杂模式。

精准捕捉同时涉及欺诈和洗钱的复杂模式。 实时响应： 从被动案件管理转向即时威胁缓解。

从被动案件管理转向即时威胁缓解。 全生命周期统一管控：在客户从开户到日常交易的全生命周期中监控并应对风险，无需数据交接。

ComplyAdvantage首席执行官Vatsa Narasimha表示：“欺诈、反洗钱和风险管控的融合，毫无疑义是现代金融机构的关键发展方向。通过整合我们的实时风险智能和Sutherland的数字转型实力，我们助力行业领导者构建金融犯罪合规计划——这些计划不仅能满足合规要求，还能主动抵御新型威胁的快速蔓延。”

该集成化解决方案的早期企业部署已展现出切实的运营改善成效，包括：

欺诈损失 减少25% 。

。 误报率降低70% 。

。 合规准确性 提升90% 。

。 调查和警报整改速度 加快50% 。

。 99%的支付交易在0.5秒内完成筛查

关于Sutherland

人工智能、自动化、云工程、高级分析。

企业视这些为成功关键要素，而我们视之为核心专长。

我们携手全球标杆品牌，以市场领先的技术与卓越业务流程缔造独特价值主张。这一切的根基在于数字工程——推动快速创新与规模化企业转型的引擎。

我们已研发363项独特且独立的发明，其中250项基于AI技术，并在关键技术领域获得多项专利授权。通过利用先进的产品与平台，我们致力于推动实现规模化数字转型、核心业务运营优化、体验重塑与新解决方案开拓，全部以无缝的“即服务”模式交付。

我们为各家公司提供业务发展、人力管理和客户体验方面的新契机。凭借成熟的策略和灵活的执行方式，我们不仅可以推动变革，更能铸造数字化成果。

了解更多： www.sutherlandglobal.com

关于ComplyAdvantage

我们的使命是赋能每一家企业消除金融犯罪。

通过利用AI、统一平台和广泛的合作伙伴生态系统，我们帮助客户将合规转化为增长、运营韧性和长期监管信任的催化剂。

全球75个国家的3000多家企业依赖我们的统一平台和全球最全面的金融犯罪风险智能。借助全栈智能体自动化技术，我们帮助企业将高达95%的客户身份验证、反洗钱和制裁审查工作自动化，开户时间缩短50%，误报率降低70%，在人员不变的情况下处理7倍以上的工作量。

ComplyAdvantage总部位于伦敦，在纽约、里斯本、新加坡和克卢日-纳波卡设有全球枢纽。公司获得Balderton Capital、Index Ventures、安大略省教师养老金计划、Goldman Sachs和Andreessen Horowitz的投资支持。如需了解更多关于AI时代合规流程重塑的信息，请访问 complyadvantage.com 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。