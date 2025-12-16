-

Enersense selecciona Sitetracker como plataforma preferida para sus iniciativas de expansión de las redes 5G y la fibra óptica

MONTCLAIR, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, líder mundial en gestión integral del ciclo de los activos, ha anunciado que Enersense, socio líder en el ciclo de los clientes que operan en los sectores de la transmisión y la producción de energía, la transición energética industrial y los servicios de telecomunicaciones en Finlandia y los países bálticos, ha elegido Sitetracker para digitalizar y ampliar sus operaciones. Con esta implementación, Enersense pudo sustituir los sistemas heredados, estandarizar los flujos de trabajo y sustentar su capacidad para prestar servicios con plazos de entrega abreviados y una precisión excelente en los procesos. La primera fase de la implementación ya está respaldando las iniciativas de redes 5G y de fibra hasta el hogar (FTTH), en plena expansión en Finlandia.

Antes de utilizar Sitetracker, Enersense dependía de las hojas de cálculo y correo electrónico para gestionar la ejecución de proyectos, y esto limitaba la visibilidad de los hitos del proyecto, el seguimiento de los activos y el rendimiento en el terreno.

