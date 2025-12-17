-

GE HealthCare en het Indonesische ministerie van Volksgezondheid gaan de toegang tot hoogwaardige zorg uitbreiden met de levering van meer dan 300 geavanceerde CT-scanners

  • Tegen 2028 zullen meer dan 300 geavanceerde CT-scanners worden geïnstalleerd in openbare ziekenhuizen in 38 provincies, ter ondersteuning van vroegtijdige diagnose en behandeling van niet-overdraagbare ziekten.
  • De samenwerking ondersteunt de agenda van de Indonesische regering om de toegang tot diagnostiek te verbeteren en de veerkracht van de nationale gezondheidszorg te versterken.
  • Meerjarige overeenkomst bouwt voort op de voortdurende investeringen van GE HealthCare in lokale productie, capaciteitsopbouw en kennisoverdracht om het gezondheidszorgecosysteem van Indonesië te versterken.

JAKARTA, Indonesië--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) heeft vandaag aangekondigd dat het meer dan 300 CT-scanners (computertomografie) zal leveren in het kader van het Indonesische programma Strengthening Indonesia's Health Referral Network (SIHREN). Hiermee wil het meer dan 280 miljoen Indonesiërs gelijke, hoogwaardige zorg bieden.

