GE HealthCare en het Indonesische ministerie van Volksgezondheid gaan de toegang tot hoogwaardige zorg uitbreiden met de levering van meer dan 300 geavanceerde CT-scanners

JAKARTA, Indonesië--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) heeft vandaag aangekondigd dat het meer dan 300 CT-scanners (computertomografie) zal leveren in het kader van het Indonesische programma Strengthening Indonesia's Health Referral Network (SIHREN). Hiermee wil het meer dan 280 miljoen Indonesiërs gelijke, hoogwaardige zorg bieden.

