Nexo anuncia una emblemática alianza de criptomonedas con Tennis Australia para el Abierto de Australia y el verano del tenis

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Nexo, la plataforma de activos digitales líder, ha suscrito una emblemática alianza global plurianual con Tennis Australia para convertirse en el socio de criptomonedas oficial del Abierto de Australia y el verano del tenis, incluida la United Cup, el Torneo Internacional de Adelaida, el Torneo de Brisbane y el Torneo de Hobart. Se trata de la primera vez que una empresa de activos digitales firma un acuerdo con un torneo de Grand Slam, lo que reafirma el prestigio, la visión a largo plazo y el liderazgo de Nexo en la intersección del deporte de élite y los activos digitales.

Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, señaló: “El Abierto de Australia se sitúa en la intersección de la excelencia y la ambición, el lugar preciso donde está posicionado Nexo. Nuestra alianza refleja un compromiso compartido con el rendimiento disciplinado y el pensamiento a largo plazo. Para nosotros es un honor unirnos a Tennis Australia para elevar el deporte y, al mismo tiempo, difundir el valor de las herramientas digitales inteligentes a un público global”.

En el Abierto de Australia, la marca de Nexo tendrá protagonismo en el court central a través de la cápsula de entrenadores, con una imagen de marca destacada en las áreas de acceso dentro del court que comunican la Arena Rod Laver Arena, la Arena Margaret Court, la Arena John Cain y la Arena Kia, para resaltar la estrategia, el panorama y la toma de decisiones en tiempo real que están detrás de los desempeños de élite.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Mexo a la familia del Abierto de Australia”, afirmó Cedric Cornelis, director comercial del Abierto de Australia. “Como marca construida en base a innovación, conocimientos y pensamiento de próxima generación, Nexo es el primer socio de criptomonedas en la historia de los torneos Grand Slam, además de ser una opción lógica para el Abierto de Australia y nuestros eventos durante el verano del tenis”.

“La cápsula de entrenadores Nexo arrojará luz sobre la estrategia y el trabajo en equipo que reside en el corazón del tenis de élite en uno de los escenarios mundiales más grandes para este deporte. Juntos, estamos creando nuevas maneras para que los fanáticos se conecten con el juego y las personas que lo hacen posible”.

Como referencia mundial de visión de futuro, la atmósfera innovadora del Abierto de Australia acompaña el compromiso de Nexo con el progreso impulsado por la tecnología en el mundo de hoy. Al mismo tiempo, y solo en 2025, Nexo se convirtió en la plataforma de riqueza digital oficial del DP World Tour, el socio oficial del Abierto Mexicano de Tenis y el socio de criptomonedas oficial del Mifel Tennis Open.

Acerca de Nexo

Nexo es una plataforma de activos digitales líder diseñada para brindar herramientas a los clientes que les permitan hacer crecer, gestionar y preservar sus activos de criptomonedas. Nuestra misión es liderar a la próxima generación de creación de riqueza enfocándonos en el éxito del cliente y ofreciendo soluciones personalizadas que construyan valor duradero, con el apoyo de una atención al cliente las 24 horas, todos los días.

Desde 2018, Nexo ha ofrecido oportunidades inigualables a clientes con visión de futuro en más de 150 jurisdicciones. Con más de 11.000 millones de dólares en activos bajo gestión y más de 371.000 millones procesados, aportamos valor duradero a millones de personas en todo el mundo. Nuestra plataforma unificada combina tecnología avanzada con un enfoque que prioriza al cliente, y ofrece opciones de ahorro flexibles y a plazo fijo de alto rendimiento, préstamos respaldados por criptomonedas, herramientas bursátiles sofisticadas y soluciones de liquidez, incluida la primera tarjeta de débito/crédito de criptomonedas, con disponibilidad de distintos productos según la jurisdicción. Diseñada con profundos conocimientos de la industria, un modelo de negocios sostenible, una infraestructura robusta, una seguridad estricta y un sistema de licencias global, Nexo aboga por la innovación y la prosperidad a largo plazo.

Sitio web oficial: nexo.com

Acerca de Tennis Australia

Tennis Australia es el organismo rector del tenis en Australia y el organizador del Abierto de Australia, forma parte de los cuatro torneos Grand Slam y es uno de los eventos deportivos anuales más prestigiosos del mundo. Reconocido por su compromiso con la innovación, la excelencia y la participación global, Tennis Australia ofrece torneos en todo el país que celebran el desempeño, la integridad y el progreso del deporte. Con su enfoque orientado al futuro y tecnologías pioneras, Tennis Australia continúa estableciendo nuevos estándares en experiencia de fanáticos, desempeño de atletas e innovación de eventos.

Sitio web oficial: tennis.com.au; https://ausopen.com/

