Nexo宣布與澳洲網球協會達成里程碑式加密貨幣合作，涵蓋澳洲網球公開賽與網球之夏系列賽事

  • Nexo與澳洲網球協會(Tennis Australia)簽署里程碑式多年期合作協議，涵蓋澳洲網球公開賽(Australian Open)和網球之夏(Summer of Tennis)系列賽事。
  • 合作將帶來獨家體驗，包括在「教練專區」(Coaches Pod)的特別展示。
  • 此次公告是Nexo繼2025年達成三項重大運動合作後，全球擴張進程的又一重要措施。
倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 頂尖數位資產平台Nexo已與澳洲網球協會達成里程碑式的全球多年期合作，正式成為澳洲網球公開賽和網球之夏系列賽事（包括聯合盃網球賽、阿德雷德國際網球賽、布里斯本國際網球賽和荷巴特國際網球賽）的官方加密貨幣合作夥伴。這份協議代表數位資產公司首次與大滿貫賽事建立合作，彰顯了Nexo在精英運動與數位資產交叉領域的卓越聲譽、長期願景和領導地位。

Nexo共同創辦人Antoni Trenchev指出：「澳網是卓越與抱負的交匯點——這也正是Nexo的自我定位。我們的合作體現了雙方對嚴謹表現和長遠思維的共同追求。我們很榮幸能與澳洲網球協會攜手提升這項運動的影響力，同時向全球觀眾展示智慧數位工具的價值。」

在澳網期間，Nexo品牌將透過「Nexo教練專區」成為賽場焦點，其品牌標誌將醒目出現在羅德拉沃體育館、瑪格麗特考特體育館、約翰凱恩體育館和起亞體育館的場內教練區域，彰顯精英表現背後的策略部署、專業洞察和即時決策過程。

澳洲網球協會商務長Cedric Cornelis表示：「我們欣然歡迎Nexo加入澳網大家庭。Nexo是一個以創新、專業和尖端思維為核心的品牌，身為大滿貫歷史上第一個加密貨幣合作夥伴，它與澳網及網球之夏系列賽事的構想也十分契合。

「Nexo教練專區將在全球頂尖網球賽事舞臺上聚焦精英網球運動的核心策略與團隊合作。我們將攜手為球迷創造與賽事及其幕後人物互動的新方式。」

澳網是前瞻性的全球標竿，其創新氣氛與Nexo在當今世界中對技術驅動型進步的追求高度契合。此外，僅在2025年，Nexo就已成為DP世界巡迴賽的官方數位財富平台、阿卡普爾科網球公開賽的官方合作夥伴，以及米費爾網球公開賽的官方加密貨幣合作夥伴。

關於Nexo

Nexo是首屈一指的數位資產平台，旨在使客戶能夠增加、管理和保存其持有的加密貨幣。我們的使命是透過專注于客戶成功並提供量身打造的解決方案來創造持久價值，在7天24小時全天候客戶服務的支援下引領下一代財富創造。

自2018年以來，Nexo已為150多個司法管轄區的有遠見的客戶提供了無與倫比的機會。憑藉超過110億美元的資產管理規模和超過3710億美元的處理量，我們為全球數百萬人帶來了持久的價值。我們的整合式平台將先進技術與客戶至上的方法相結合，提供高收益的活期和定期儲蓄、加密貨幣支援的貸款、成熟的交易工具和流動性解決方案，包括第一張加密貨幣簽帳金融卡/信用卡，具體產品可用性因司法管轄區而異。Nexo以深厚的產業專業知識、永續的商業模式、強大的基礎設施、嚴格的安全性和全球授權為基礎，不斷引領創新和持久繁榮。

官方網站nexo.com

關於澳洲網球協會

澳洲網球協會是澳洲網球運動的管理機構，也是澳網的主辦者。澳網是四大滿貫賽事之一，也是全球最負盛名的年度運動賽事之一。澳洲網球協會以其對創新、卓越和全球參與的承諾而聞名，在全澳洲舉辦各類賽事，旨在彰顯競技水準、維護運動誠信並推動網球運動的發展。憑藉前瞻思維和開創性技術，澳洲網球協會持續在球迷體驗、選手表現和賽事創新方面樹立新基準。

官方網站： tennis.com.auhttps://ausopen.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Nexo媒體連絡人：
Nexo傳播團隊 communications@nexo.com

澳洲網球協會媒體連絡人：
Carla Alderuccio，澳洲網球協會，carla.alderuccio@tennis.com.au，+61 435 000 458

