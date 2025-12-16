Enersense kiest voor Sitetracker als platform voor 5G- en glasvezeluitbreidingsprojecten

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, de wereldwijde leider in compleet activalevenscyclusbeheer, heeft aangekondigd dat Enersense, een toonaangevende partner voor klanten in energieoverdracht en -productie, industriële energietransitie en telecommunicatiediensten in Finland en de Baltische staten, voor Sitetracker heeft gekozen om zijn activiteiten te digitaliseren en op te schalen. De implementatie stelde Enersense in staat om verouderde systemen te vervangen, workflows te standaardiseren en de levering van diensten met korte doorlooptijden en hoge procesnauwkeurigheid te ondersteunen. De eerste fase van de implementatie ondersteunt al de Finse 5G- en snelgroeiende glasvezelnetwerken (FTTH).

Vóór Sitetracker vertrouwde Enersense op spreadsheets en e-mail voor het projectmanagement, wat resulteerde in beperkt inzicht in projectmijlpalen, activavolging en prestaties in het veld.

