Visa在美国推出稳定币结算服务，标志着稳定币整合实现突破性进展

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa Inc. (V)今日宣布在美国推出USDC结算服务，这是公司稳定币结算试点项目的重要里程碑，也是其推动支撑全球商业的结算层现代化战略的关键一步。美国的发卡机构和收单机构合作伙伴首次可通过Circle发行的USDC（一种全额储备、以美元计价的稳定币）与Visa进行结算。

借助USDC结算服务，发卡机构可享受区块链带来的更快资金流转速度、7天全天候可用服务，以及在周末和节假日期间更强的运营韧性，而消费者的用卡体验不会发生任何变化。

首批参与的银行机构包括Cross River Bank和Lead Bank，这两家银行已开始通过Solana区块链以USDC与Visa进行结算。Visa计划在2026年期间逐步扩大该服务在美国的覆盖范围。

此外，Visa还是Arc的设计合作伙伴。Arc是由Circle开发的全新Layer 1区块链，目前处于公开测试网阶段。Arc量身定制的设计具备支撑Visa链上全球商业活动所需的性能和可扩展性。Visa还计划在Arc正式上线后，将Arc用于自身网络内的USDC结算，并运行一个验证节点。

Visa全球增长产品与战略合作伙伴负责人Rubail Birwadker表示：“Visa之所以扩大稳定币结算服务，是因为我们的银行合作伙伴不仅在询问相关方案，还在积极准备使用。金融机构正在寻求更快、可编程的结算选项，且这些选项必须能够与它们现有的资金管理业务无缝整合。通过将USDC结算服务引入美国，Visa将提供一项可靠、银行就绪的能力，既能提高资金管理效率，又能维持我们网络所需的安全、合规和韧性标准。”

重新定义现代结算体验

Visa的美国稳定币结算框架具备以下特点：

7天结算窗口： 银行和金融科技公司可每周7天进行结算，取代传统的5个工作日结算窗口，从而提升资金流转速度和流动性

银行和金融科技公司可每周7天进行结算，取代传统的5个工作日结算窗口，从而提升资金流转速度和流动性 现代化流动性与资金管理： 为参与银行提供自动化的下一代资金管理运营能力

为参与银行提供自动化的下一代资金管理运营能力 互操作性：搭建传统支付网络与基于区块链的基础设施之间的桥梁

拓展成熟的稳定币创新基础

此次在美国推出稳定币结算服务，是Visa多年来在全球积极开展稳定币结算试点的延续，试点范围已覆盖拉丁美洲和加勒比地区、欧洲、亚太地区以及中东欧、中东和非洲地区的多个国家。截至11月30日，Visa稳定币月结算量的年化运行率已突破35亿美元——自2023年Visa成为首批采用稳定币进行交易结算的主要网络之一以来，这是一个重要的里程碑。今年7月，Visa宣布在其稳定币结算试点中增加对更多区块链和稳定币的支持，为合作伙伴提供更灵活的VisaNet债务结算方式。

Visa早在2021年就开始尝试USDC结算。USDC的发行方Circle强调了将全额储备稳定币整合到机构结算流程中的重要性。Circle首席产品与技术官Nikhil Chandhok表示：“与Visa合作在美国推出USDC结算服务，是互联网原生货币以软件速度流转的一个里程碑。它帮助发卡金融机构实现资金管理现代化，解锁新的服务，同时保留了USDC赖以闻名的透明度和信任度。”

首批银行合作伙伴纷纷强调更快、基于API的结算体验所带来的优势。Lead Bank是一家技术领先的社区银行，与顶尖金融科技公司密切合作。该银行指出，7天结算服务和更清晰的流动性时间安排对其客户而言正变得越来越重要。Lead Bank首席执行官Jackie Reses表示：“Lead Bank很荣幸成为首批支持与Visa进行USDC结算的美国银行之一。这项能力为资金管理运营带来了速度和精准度，帮助我们为所服务的社区提供现代化金融服务。”

Cross River Bank是一家领先的基础设施提供商，提供嵌入式金融解决方案。该银行强调了真正互操作性的重要性。Cross River创始人、总裁兼首席执行官Gilles Gade表示：“金融科技和加密货币创新者越来越多地要求我们将稳定币纳入他们现有的产品组合中。一个原生支持稳定币和传统支付网络的统一平台，是未来价值在全球流转的基础。作为首批支持与Visa进行USDC结算的美国银行之一，我们正在展示一家技术领先、深度整合的银行合作伙伴如何大规模连接区块链网络和传统系统。”

为帮助金融机构应对这一不断发展的领域，Visa Consulting & Analytics近期推出了稳定币咨询业务，提供与市场适配性和实施相关的培训与战略指导。点击此处了解更多信息。

点击此处了解更多关于USDC结算服务的信息。

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展，并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息，请访问 Visa.com 。

常见问题解答

问：Visa在美国的稳定币结算试点能力是什么？

它允许部分美国发卡机构和收单机构合作伙伴使用 Circle的USDC 而非仅使用法定货币来结算其VisaNet债务。

而非仅使用法定货币来结算其VisaNet债务。 结算在支持的区块链上进行，有望实现更快的资金流转和更强的运营韧性。

问：使用稳定币结算有哪些优势？

资金可通过区块链快速流转 ，包括周末和节假日

，包括周末和节假日 作为全额储备、以美元为支撑的资产，具备 可预测性

每周7天结算的参与方有望获得 抵押品减免 。

。 现代化资金与流动性管理：支持自动化资金运营和简化对账流程

问：该服务面向哪些用户群体？

适合寻求实现结算运营现代化、改善流动性时间安排、打造可编程资金流转体验的金融机构、金融科技公司和其他相关机构。

问：此次公告与Visa之前的稳定币相关消息有何不同？

之前的公告主要介绍了Visa Direct的稳定币 预充值 和 支付 试点，以及 扩大稳定币结算的区块链支持范围

和 试点，以及 今天的公告重点是将Visa的稳定币结算试点扩展至美国，允许美国发卡机构和收单机构以USDC直接结算Visa债务，将稳定币纳入美国机构合作伙伴的核心结算运营中。

问：参与的发卡机构和收单机构是以法定货币还是稳定币进行结算？

参与的发卡机构和收单机构客户可通过支持的区块链以USDC进行结算。

问：更多合作伙伴何时能使用该服务？

Visa目前正在吸纳部分美国合作伙伴加入，计划在2026年期间扩大服务覆盖范围。感兴趣的客户可联系其专属客户团队咨询。

Visa持续引领数字支付的演进——将区块链技术的优势与全球领先数字支付网络的可靠性和覆盖范围相结合。

问：Visa还在哪些地区利用稳定币结算服务？

Visa已在欧洲、拉丁美洲和加勒比地区、亚太地区以及中东欧、中东和非洲地区的多个国家开展活跃的稳定币结算试点。

1 截至2025年11月30日

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。