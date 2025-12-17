-

Nexo、全豪オープンとサマー・オブ・テニスの暗号資産パートナーとしてテニス・オーストラリアと画期的なパートナーシップを締結

  • Nexo、全豪オープンとサマー・オブ・テニスを対象にテニス・オーストラリアと画期的な複数年契約を締結
  • 本パートナーシップにより、「コーチズ・ポッド（Coaches Pod）」での特集など、特別な体験を提供
  • 2025年のメジャースポーツ界との提携3件を受けて進むNexoのグローバル展開
original

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- プレミアムなデジタル資産プラットフォームのNexoは、テニス・オーストラリアとのグローバルなパートナーシップを複数年組む画期的な契約を結び、全豪オープンと、サマー・オブ・テニス（ユナイテッド・カップ、アデレード国際テニス、ブリスベン国際テニス、ホバート国際テニスなど）の公式暗号資産パートナーに就任しました。本契約は、グランドスラム大会とデジタル資産企業の間で初めて結ばれる提携であり、トップスポーツとデジタル資産の融合領域におけるNexoの信頼性、長期的ビジョン、先進性を改めて示しています。

Nexo共同創業者のアントニ・トレンチェフは、次のように述べています。「全豪オープンは、卓越性と大志が交わる舞台です。Nexoが目指す立ち位置も、まさにその地点にあります。このパートナーシップには、規律あるパフォーマンスと長期的思考を共に重んじる両者の姿勢が表れています。テニス・オーストラリアとともにテニス競技の価値をさらに高めながら、インテリジェントなデジタルツールの価値を世界に発信できることを大変光栄に思います。」

全豪オープンでは「ネクソ・コーチズ・ポッド（Nexo Coaches Pod）」を通じてNexoブランドの存在感を高め、ロッド・レーバー・アリーナ、マーガレット・コート・アリーナ、ジョン・ケイン・アリーナ、Kiaアリーナの各オンコート・コーチングエリアに目立つ形でブランディングを展開します。エリートパフォーマンスを支える戦略、洞察、リアルタイムの意思決定に光を当てるねらいです。

テニス・オーストラリア最高商務責任者のセドリック・コーネリス氏は、次のようにコメントしています。「Nexoを全豪オープン・ファミリーに迎えられることをうれしく思います。革新性、専門性、次世代の発想を基盤とするブランドとして、Nexoはグランドスラム史上初の公式暗号資産パートナーであり、AO（全豪オープン）およびサマー・オブ・テニス期間中の各大会とも高い親和性があります。

「ネクソ・コーチズ・ポッド」は、テニス界有数の舞台である本大会において、エリートテニスの要である戦略とチームワークに光を当てます。本パートナーシップを通じて、ファンが競技と、その舞台裏の人々により深く関われる新たな仕組みを創出します。」

先見性の世界的ベンチマークとして知られる全豪オープンの革新性は、テクノロジー主導の進歩に取り組むNexoの姿勢と一致しています。またNexoは2025年に、DPワールドツアーの公式デジタル・ウェルス・プラットフォーム、アカプルコで開催されるメキシコ・オープンの公式パートナー、ミフェル・テニス・オープンの公式暗号資産パートナーにも就任しました。

Nexoについて

Nexoは、顧客の暗号資産の運用、管理、保全を支援するために開発されたデジタル資産プラットフォームです。Nexoのミッションは、顧客の成功を最優先に、長期的価値を築く個別最適のソリューションを提供し、24時間年中無休のカスタマーケアで支えることで、次世代の資産形成をリードすることです。

Nexoは2018年以降、150超の法域で、先見性のある顧客に卓越した機会を届けてきました。運用資産残高（AUM）110億米ドル超、累計処理額3,710億米ドル超という規模を背景に、世界中の数百万人に持続的な価値を提供しています。Nexoの統合型プラットフォームは、先進技術と顧客第一のアプローチを組み合わせ、柔軟型および固定期間型の高利回り貯蓄商品、暗号資産担保ローン、高度な取引ツール、流動性ソリューションをワンストップで提供します。暗号資産デビット／クレジットカードも提供していますが、提供内容は法域により異なります。確かな業界知見、持続可能なビジネスモデル、堅牢なインフラ、厳格なセキュリティー、グローバルなライセンス体制を基盤に、Nexoは革新と長期的な繁栄を推進しています。

公式ウェブサイト： nexo.com

テニス・オーストラリアについて

テニス・オーストラリアは、オーストラリアのテニス競技を統括し、4大グランドスラムの1つで、世界屈指の年次スポーツイベントである全豪オープンを運営しています。テニス・オーストラリアは、革新性と卓越性、グローバルな関与への取り組みで評価されており、競技の発展、健全性、そして高いパフォーマンスを称えるトーナメントを全国各地で開催しています。未来志向の姿勢と先進技術を背景に、テニス・オーストラリアはファン体験、選手パフォーマンス、イベントの革新性に関する新たなスタンダードを確立し続けています。

公式ウェブサイト： tennis.com.au https://ausopen.com/

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media contact for Nexo:
Nexo Communications Team, communications@nexo.com

Media contact for Tennis Australia:
Carla Alderuccio, Tennis Australia, carla.alderuccio@tennis.com.au, +61 435 000 458

Industry:

Nexo

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media contact for Nexo:
Nexo Communications Team, communications@nexo.com

Media contact for Tennis Australia:
Carla Alderuccio, Tennis Australia, carla.alderuccio@tennis.com.au, +61 435 000 458

More News From Nexo

ネクソ、ラテンアメリカ全域での大規模な事業拡大に向けブエンビットを買収

ブエノスアイレス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネクソ、最高峰のデジタル資産プラットフォーム 運用資産110億ドルを有する同社は本日、買収を発表した。ブエンビットラテンアメリカで最も信頼され、急成長を遂げている暗号資産プラットフォームの一つであるBuenbitを買収しました。この戦略的取引は、Nexoのグローバル展開における重要な節目となり、同社の先進的な流動性インフラと高利回り商品が、Buenbitの深い現地知見と強固な顧客基盤と結びつきます。 CNV登録の仮想資産サービスプロバイダーであるブエンビットの買収を通じ、ネクソは世界で最も有望なデジタル資産市場であるラテンアメリカにおけるグローバルな事業基盤を確固たるものとした。ブエンビットは、ユーザーフレンドリーなプラットフォーム、コンプライアンス最優先のアプローチ、地域のダイナミックな市場に合わせた革新的な法定通貨から暗号資産へのソリューションで知られ、アルゼンチンとペルーにおける暗号資産普及の礎となっている。 プラットフォームを統合する この買収により、ブエンビットの顧客はネクソのグローバルな暗号資...

Nexo、業界初の個人用米ドル口座を導入

リトアニア、ビリニュス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル資産資産プラットフォームを運営するNexoは、業界初の個人向け米ドル口座の立ち上げを発表し、150か国以上の顧客に、自身の名義で口座へまたは口座からの米ドル銀行送金を可能にするシームレスかつ便利な方法を提供します。Nexoはさらに、顧客名義で独自の米ドル、ユーロ、英ポンド口座を提供し、単一のプラットフォームで個人による複数通貨管理を可能にします。これは業界でも類をみないサービスです。 このマイルストーンは、シームレスで直観的な顧客体験を提供するリーダーとしての同社の地位を確固たるものにしつつ、顧客がデジタル資産を運用、管理、出金するための革新的な方法を導入するという、Nexoの長期ロードマップにおける極めて重要な一歩となります。 個人向け米ドル口座の導入により、Nexoは顧客が自身の名義で直接銀行取引を通じて米ドルを入金したり引き出したりできるようになり、透明性があり使いやすいソリューションを求める機関投資家や富裕層の顧客のニーズを満たす比類のないサービスとなります。 比類のない顧客へのメリ...

ビットコインのために団結：20以上の暗号資産関連組織が世界的なビットコイン絵文字イニシアチブに参加

ビルニュス、リトアニア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- BTC Inc、ビットゲット、ブリンク、チェイナリシス、Hacken、ナンセン、アンストッパブル・ドメインズといった20以上の主要な暗号資産関連組織が、Nexoにより始まった 「ビットコインに絵文字を（Bitcoin Deserves an Emoji）」 運動のために集結しました。世界的な暗号資産コミュニティーが団結するこのイニシアチブは、あらゆるデジタルキーボードにビットコインの絵文字を導入し、現代社会における暗号通貨の3つのアイデンティティ（貨幣、テクノロジー、文化）を訴えることが目的です。 このコミュニティが主導するイニシアチブは、まず初めに50日間の 署名活動を Change.org で実施し、その後2024年の申請期間中に ユニコードコンソーシアム への正式な提案が行われます。ビットコインの絵文字の申請は2020年に1度却下されたものの、取り組みは新たな広がりを見せており、ブロックチェーンが私たちの日常生活においていかに重要なものであるかを示しています。 コミュニティ、文化、集団における...
Back to Newsroom