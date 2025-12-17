GE HealthCare與印尼衛生部攜手，透過提供300余台先進CT掃描儀擴大優質醫療服務可及性

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- GE HealthCare (Nasdaq: GEHC)今日宣布，將根據印尼的「強化印尼醫療轉診網路」(SIHREN)計畫，提供300餘台電腦斷層掃描(CT)掃描儀，為超過2.8億印尼民眾提供公平、高品質的醫療服務。GE HealthCare將向所有38個省份（包括城市和偏遠地區）的公立醫院提供先進CT掃描儀，此為一份透過競爭性招標獲得的多年期合約的一部分。SIHREN計畫下的CT掃描儀採購是透過遵循伊斯蘭開發銀行採購條例的全競爭性國際招標流程完成。

SIHREN是印尼歷史上規模最大的醫療基礎建設投資專案，也是全球最大的多邊衛生專案之一。SIHREN旨在實現全國轉診系統現代化，擴大整個群島的診斷和治療服務可及性，重點關注非傳染性疾病(NCD)管理、孕產婦健康和疫情韌性建設。

透過推動轉診網路現代化、在所有省份擴大先進診斷服務可及性，此次合作讓公平、高品質的醫療服務更貼近每個社群——無論是城市還是偏遠地區。獲得能夠挽救生命的CT技術後，印尼全國民眾將能實現癌症、中風和心臟病等重症的早期發現和及時治療，協助挽救生命、改善健康成果。

GE HealthCare國際業務總裁兼執行長Elie Chaillot表示：「我們很榮幸支援印尼衛生部的願景。我們在本地製造、能力建設和培訓方面的持續投資，體現了本公司為印尼醫療韌性建設貢獻力量和推動當地經濟成長的承諾。同樣重要的是，這項措施有助於確保先進診斷技術涵蓋農村和偏遠社群，促進醫療公平，讓每個印尼人都能更便捷地獲得挽救生命的醫療服務。」

CT掃描儀已成為現代醫療不可或缺的裝置。它利用X射線束和先進的電腦處理技術，快速生成內部器官、骨骼、血管和軟組織的詳細2D和3D影像，協助醫生迅速診斷傷病。CT技術能夠實現疾病的早期檢測，確定腫瘤或感染的大小和擴散範圍，監測治療效果（如化療或放療），並為深部器官切片檢查等手術提供導引。

為深化本地布局，GE HealthCare近期與PT Kalbe Farma的子公司Forsta合作，在茂物啟用一家生產工廠。這座本地製造工廠旨在強化印尼的供應鏈韌性，支援技術轉移，並協助培養一支技能嫺熟的本地醫療和技術人才隊伍。

70多年來，GE HealthCare一直與印尼的公立和私立醫療部門保持合作。2025年初，GE HealthCare得標一項標案，將向公立醫院供應10台1.5T磁振(MR)系統。高解析度MR造影能夠實現癌症、中風和心臟病等疾病的早期精準診斷和持續監測，對非傳染性疾病的有效管理至關重要。

2024年，GE HealthCare在雅加達設立區域創新與培訓體驗(RITE)中心。該中心為印尼醫療專業人員提供MR和CT系統等先進造影技術的實操培訓，並與頂尖教育機構合作，展開涵蓋裝置操作和臨床路徑的計畫。透過為臨床醫生提供實用技能和知識，該中心強化了本地專業能力，確保醫療技術在印尼各地發揮最大潛力。

