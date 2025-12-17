GE HealthCare und indonesisches Gesundheitsministerium verbessern Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung durch Bereitstellung von mehr als 300 modernen CT-Scannern

JAKARTA, Indonesien--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des Programms „Strengthening Indonesia’s Health Referral Network“ (SIHREN) mehr als 300 CT-Scanner (Computertomographen) liefern wird, um für mehr als 280 Millionen Indonesier eine gleichberechtigte, qualitativ hochwertige Versorgung zu ermöglichen. GE HealthCare erhielt den Zuschlag für den mehrjährigen Vertrag in einem wettbewerblichen Vergabeverfahren und wird die fortschrittlichen CT-Scanner an öffentliche Krankenhäuser in allen 38 Provinzen liefern, einschließlich städtischer und abgelegener Gebiete. Die Beschaffung der CT-Scanner für das SIHREN-Programm erfolgte durch ein vollständig wettbewerbliches, internationales Ausschreibungsverfahren, das den Beschaffungsvorschriften der Islamischen Entwicklungsbank unterliegt.

SIHREN ist die größte Investition in die Gesundheitsinfrastruktur in der Geschichte Indonesiens und eines der größten multilateralen Gesundheitsprojekte weltweit. SIHREN zielt darauf ab, das nationale Überweisungssystem zu modernisieren und den Zugang zu Diagnostik und Behandlung im gesamten Archipel zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten (NCD), der Müttergesundheit und der Pandemieresilienz liegt.

Durch die Modernisierung des Überweisungsnetzwerks und die Erweiterung des Zugangs zu fortschrittlicher Diagnostik in allen Provinzen wird eine gerechte, hochwertige Gesundheitsversorgung für Gemeinden im ganzen Land ermöglicht – sowohl in städtischen als auch in abgelegenen Regionen. Der Zugang zu lebensrettender CT-Technologie ermöglicht die frühzeitige Erkennung und rechtzeitige Behandlung kritischer Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall und Herzkrankheiten. So können Leben gerettet und die Gesundheitsergebnisse der Bevölkerung in ganz Indonesien verbessert werden.

„Wir sind stolz darauf, die Vision des indonesischen Gesundheitsministeriums zu unterstützen“, sagte Elie Chaillot, President und CEO, International, bei GE HealthCare. „Unsere fortlaufenden Investitionen in die lokale Fertigung sowie in den Kapazitätsaufbau und die Ausbildung spiegeln unser Engagement wider, zur Widerstandsfähigkeit des indonesischen Gesundheitssystems beizutragen und das lokale Wirtschaftswachstum zu fördern. Ebenso wichtig ist, dass dank dieser Initiative fortschrittliche Diagnosetechnologien auch ländliche und abgelegene Regionen erreichen, wodurch die Gleichberechtigung im Gesundheitswesen gefördert und der Zugang zu lebensrettender Versorgung für alle Indonesier verbessert wird.“

CT-Scanner sind mittlerweile zum zentralen Bestandteil des modernen Gesundheitswesens geworden. Mithilfe von Röntgenstrahlen und fortschrittlicher Computerverarbeitung liefern CT-Scanner schnelle, detaillierte 2D- und 3D-Bilder der inneren Organe, Knochen, Blutgefäße und Weichteile, die Ärzte in die Lage versetzen, Verletzungen und Krankheiten schneller zu diagnostizieren. Die CT-Technologie ermöglicht die Früherkennung von Erkrankungen, bestimmt die Größe und Ausbreitung von Tumoren oder Infektionen, überwacht die Wirksamkeit von Behandlungen (wie Chemotherapie oder Strahlentherapie) und leitet Verfahren wie Biopsien in tief liegenden Organen an.

Um seine lokale Präsenz zu vertiefen, hat GE HealthCare vor Kurzem eine neue Produktionsstätte eingeweiht. Diese befindet sich in Bogor und ist eine Zusammenarbeit mit Forsta, der Tochtergesellschaft von PT Kalbe Farma. Die lokale Produktionsstätte soll die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette Indonesiens stärken, den Technologietransfer unterstützen und zur Entwicklung qualifizierter Arbeitskräfte im örtlichen Gesundheitswesen und im technischen Bereich beitragen.

Seit über sieben Jahrzehnten arbeitet GE HealthCare mit dem öffentlichen und privaten Gesundheitssektor Indonesiens zusammen. Anfang 2025 erhielt GE HealthCare den Zuschlag für die Lieferung von zehn 1,5T-MR-Systemen an öffentliche Krankenhäuser. Hochauflösende MR-Bildgebung ermöglicht die frühzeitige und präzise Diagnose sowie die kontinuierliche Überwachung von Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall und Herzkrankheiten und ist entscheidend für ein wirksames Management nicht übertragbarer Krankheiten.

Im Jahr 2024 richtete GE HealthCare das Regional Innovation & Training Experience (RITE) Hub in Jakarta ein. Das Zentrum bietet indonesischen medizinischen Fachkräften praktische Schulungen zu fortschrittlichen Bildgebungstechnologien, einschließlich MR- und CT-Systemen. Darüber hinaus arbeitet es mit führenden Bildungseinrichtungen zusammen, um Programme anzubieten, die den Gerätebetrieb und klinische Behandlungspfade abdecken. Durch die Vermittlung praktischer Fähigkeiten und Kenntnisse an Ärzte stärkt das Zentrum das lokale Fachwissen und stellt sicher, dass medizinische Technologien in ganz Indonesien optimal genutzt werden.

