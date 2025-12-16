Sutherland與ComplyAdvantage推出AI原生「統一金融犯罪法規遵循」解決方案，旨在打擊日益複雜的下一代金融犯罪

紐約州羅切斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球業務與數位轉型領軍企業Sutherland今日宣布，與首屈一指的AI驅動風險智慧平台ComplyAdvantage達成策略性合作夥伴關係。雙方共同推出一套全面的AI驅動金融犯罪(FinCrime)管理解決方案，旨在協助銀行和金融科技公司因應AI設計詐騙的快速蔓延、複雜的反洗錢風險、不斷演變的金融犯罪威脅，以及嚴苛的法規遵循要求。

如今，因應金融犯罪需要以AI智慧為基礎的成熟解決方案，傳統風險與法規遵循管控措施已難以跟上節奏。Sutherland與ComplyAdvantage共同打造的解決方案透過建構單一AI原生智慧層，徹底革新金融犯罪管理模式，持續強化篩查、交易監控、詐騙防控、案件調查和監管報告等環節。該解決方案可實現法規遵循標準的一致性，具備可擴充性，並兼顧法規遵循與客戶體驗。

Sutherland銀行與金融服務執行長Banwari Agarwal表示：「如今的金融犯罪就像一個智慧且適應性強的網路。此次合作將AI、先進分析和即時智慧相結合，以強化篩查、監控、調查和營運。我們的客戶現在能夠更早發現風險、更快採取行動，並且以顯著改善的準確性與法規遵循經營業務。」

Sutherland資訊長兼數位長Doug Gilbert表示：「金融犯罪法規遵循的真正障礙並非堆砌更多工具，而是建構能夠以順暢、智慧方式擴充的系統。透過此次合作，我們將打造一個涵蓋資料、模型和營運的統一AI智慧層，協助銀行和金融科技公司精準、快速地完善法規遵循計畫，且不增加任何額外流程摩擦。」

該解決方案整合了Sutherland旗下2400余名金融犯罪法規遵循專家、AI原生數位加速器（包括代理式AI、哨兵AI、身分掃描和協助樹生成式AI），以及ComplyAdvantage的Mesh平台——這是一款AI原生平台，將客戶與企業篩查、客戶風險評分、交易監控和即時支付分析整合至單一智慧系統中。Mesh以大型語言模型和預測性機器學習模型為基礎建構，具備卓越的偵測和評分能力，藉助代理式AI在整個法規遵循生命週期中進行學習、行動和自我調整。

這款共同解決方案建構了統一智慧層，可協助金融機構：

辨識複合型威脅： 精準捕捉同時涉及詐騙和洗錢的複雜模式。

ComplyAdvantage執行長Vatsa Narasimha表示：「詐騙、反洗錢和風險管控的融合，毫無疑義是現代金融機構的關鍵發展方向。透過整合我們的即時風險智慧和Sutherland的數位轉型實力，我們協助產業領導者建構金融犯罪法規遵循計畫——這些計畫不僅能滿足法規遵循要求，還能主動抵禦新型威脅的快速蔓延。」

該整合式解決方案的早期企業部署已展現出切實的營運改善成效，包括：

詐騙損失 減少25% 。

。 誤報率降低70% 。

。 法規遵循準確性 提升90% 。

。 調查和警示整改速度 加快50% 。

。 99%的支付交易在0.5秒內完成篩查

關於Sutherland

人工智能、自動化、雲端工程、高級分析。

企業視這些為成功關鍵要素，而我們視之為核心專長。

我們攜手全球標竿品牌，以市場首屈一指的技術與卓越業務流程締造獨特價值主張。這一切的根基在於數位工程——推動快速創新與規模化企業轉型的引擎。

我們已研發363項獨特且獨立的發明，其中250項以AI技術為基礎，並在關鍵技術領域獲得多項專利授權。透過利用先進的產品與平台，我們致力於推動實現規模化數位轉型、核心業務營運最佳化、體驗重塑與新解決方案開拓，全部以順暢的「即服務」模式交付。

我們為各家公司提供業務發展、人力管理和客戶體驗方面的新契機。憑藉成熟的策略和靈活的執行方式，我們不僅可以推動變革，更能鑄造數位化成果。

瞭解更多： www.sutherlandglobal.com

關於ComplyAdvantage

我們的使命是賦能每一家企業消除金融犯罪。

透過利用AI、統一平台和廣泛的合作夥伴生態系統，我們協助客戶將法規遵循轉化為成長、營運韌性和長期監管信任的觸媒。

全球75個國家的3000多家企業依賴我們的統一平台和全球最全面的金融犯罪風險智慧。藉助全堆疊代理自動化技術，我們協助企業將高達95%的客戶身分驗證、反洗錢和制裁審查工作自動化，開戶時間縮短50%，誤報率降低70%，在人員不變的情況下處理7倍以上的工作量。

ComplyAdvantage總部位於倫敦，在紐約、里斯本、新加坡和克盧日-納波卡設有全球樞紐。公司獲得Balderton Capital、Index Ventures、安大略省教師退休金計畫、Goldman Sachs和Andreessen Horowitz的投資支援。如欲瞭解更多關於AI時代法規遵循流程重塑的資訊，請造訪 complyadvantage.com 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。