Sutherland et ComplyAdvantage lancent une solution native de l’intelligence artificielle axée sur la conformité unifiée pour lutter contre la criminalité financière sophistiquée de nouvelle génération

ROCHESTER, New York--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, un chef de file mondial de la transformation commerciale et numérique, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec ComplyAdvantage, une plateforme d’intelligence des risques basée sur l’IA. Cette collaboration permettra de proposer une solution complète de gestion de la criminalité financière fondée sur l’IA, conçue pour aider les banques et les fintechs à faire face à l’augmentation rapide des fraudes conçues grâce à l’IA, aux risques complexes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, à l’évolution rapide des menaces de criminalité financière et aux exigences complexes en matière de conformité.

De nos jours, la criminalité financière requiert des solutions sophistiquées basées sur l’IA, car les contrôles traditionnels en matière de risques et de conformité ne sont pas en mesure de suivre le rythme des changements. La solution proposée par Sutherland et ComplyAdvantage transforme la gestion de la criminalité financière en fournissant une couche unique d’intelligence native de l’IA qui améliore en permanence le filtrage, la surveillance des transactions, la prévention de la fraude, les enquêtes portant sur des cas individuels et la production de rapports réglementaires. Cette solution garantit une conformité cohérente et évolutive, tout en préservant l’expérience client.

« Aujourd’hui, la criminalité financière agit à la manière d’un réseau intelligent et adaptatif », a déclaré Banwari Agarwal, directeur général du département Services bancaires et financiers chez Sutherland. « Ce partenariat associe l’IA, l’analyse avancée et l’intelligence en temps réel afin de renforcer le filtrage, la surveillance, les enquêtes et les opérations. Nos clients peuvent désormais détecter les risques plus tôt, agir plus rapidement et exécuter leurs opérations avec une précision et une conformité remarquablement optimisées. »

« Le véritable obstacle dans la lutte contre la criminalité financière est qu’il ne suffit pas d’accumuler toujours plus d’outils, mais qu’il faut concevoir des systèmes qui s’adaptent de manière transparente et intelligente », a confié pour sa part Doug Gilbert, directeur informatique et directeur numérique chez Sutherland. « Grâce à ce partenariat, nous proposons une couche d’IA unifiée qui couvre les données, les modèles et les opérations, permettant ainsi aux banques et aux fintechs de faire évoluer leurs programmes de conformité avec précision, rapidité et sans friction supplémentaire. »

La solution combine les compétences des plus de 2 400 experts en criminalité financière de Sutherland, des accélérateurs numériques basés sur l’IA, comme l’IA agentique, Sentinel AI, ID Scan et HelpTree GenAI, ainsi que la solution Mesh de ComplyAdvantage, une plateforme native de l’IA qui unifie dans un seul et même système intelligent le filtrage des clients et des entreprises, la notation des risques clients, la surveillance des transactions et l’analyse des paiements en temps réel. S’appuyant sur des grands modèles de langage et des modèles d’apprentissage automatique prédictifs offrant une détection et une notation supérieures, Mesh tire parti de l’IA agentique pour apprendre, agir et s’adapter tout au long du cycle de vie de la conformité.

La solution conjointe crée une couche d’intelligence unifiée qui permet aux institutions financières de :

détecter les menaces convergentes en identifiant les schémas complexes englobant à la fois la fraude et le blanchiment d’argent ;

en identifiant les schémas complexes englobant à la fois la fraude et le blanchiment d’argent ; réagir en temps réel en passant d’une gestion réactive des incidents à une atténuation immédiate des menaces ;

en passant d’une gestion réactive des incidents à une atténuation immédiate des menaces ; homogénéiser le cycle de vie en surveillant le risque et en y réagissant tout au long du cycle de vie du client, de l’intégration aux transactions quotidiennes, et ce sans transfert de données.

« La convergence entre la fraude, la lutte contre le blanchiment d’argent et les risques est LA voie à suivre pour les institutions financières modernes », a déclaré Vatsa Narasimha, PDG de ComplyAdvantage. « En associant notre intelligence des risques en temps réel aux capacités de transformation numérique de Sutherland, nous permettons aux décideurs de mettre en place des programmes de lutte contre la criminalité financière qui ne se contentent pas d’être conformes, mais qui sont également résilients face à la rapidité des nouvelles menaces. »

Les premiers déploiements de la solution intégrée dans les entreprises ont démontré des améliorations opérationnelles tangibles, notamment :

une réduction de 25 % des pertes liées à la fraude

des pertes liées à la fraude une baisse de 70 % des faux positifs

une amélioration de 90 % de la précision de la conformité

de la précision de la conformité des enquêtes et des corrections par alertes 50 % plus rapides

50 % plus rapides une vérification de 99 % des paiements en moins de 0,5 seconde.

À propos de Sutherland

Intelligence artificielle. Automatisation. Ingénierie infonuagique. Analyse avancée.

Pour les entreprises, il s'agit là de facteurs clés du succès. Pour nous, il s’agit de notre expertise métier.

Nous œuvrons aux côtés de marques mondiales emblématiques pour leur permettre de bénéficier d’une proposition de valeur unique grâce aux technologies de pointe et à l’excellence des processus commerciaux. Au cœur de tout cela se trouve l’ingénierie numérique, qui constitue la base d’une innovation rapide et d’une transformation commerciale évolutive.

Nous avons créé 363 inventions uniques et indépendantes, dont 250 sont basées sur l’IA et regroupées sous plusieurs brevets au sein de technologies critiques. Grâce à nos plateformes et produits avancés, nous stimulons la transformation numérique à grande échelle, optimisons les opérations commerciales critiques, réinventons les expériences et créons de nouvelles solutions, le tout dans le cadre d’un modèle « en tant que service ».

Nous fournissons de nouvelles solutions à chaque entreprise pour ses activités, les personnes avec lesquelles elle travaille et les clients qu’elle dessert. Grâce à des stratégies éprouvées et à une exécution agile, nous ne nous contentons pas d’être un acteur du changement, nous agissons également comme un catalyseur de résultats numériques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sutherlandglobal.com.

À propos de ComplyAdvantage

Notre mission est de permettre à chaque entreprise d’éliminer la criminalité financière.

En tirant parti de l’IA, d’une plateforme unifiée et d’un vaste écosystème de partenaires, nous transformons la conformité en catalyseur de croissance, de résilience opérationnelle et de confiance réglementaire durable.

Plus de 3 000 entreprises dans 75 pays utilisent notre plateforme unifiée et notre solution d’intelligence des risques de criminalité financière, l’une des plus complètes au monde. Notre automatisation agentique à pile complète permet d’automatiser jusqu’à 95 % des procédures de connaissance du client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et d’examen des sanctions. Elle réduit ainsi les délais d’intégration de 50 % et diminue les faux positifs de 70 %, permettant aux équipes de gérer sept fois plus de travail avec les mêmes effectifs.

ComplyAdvantage a son siège à Londres et possède des centres internationaux à New York, Singapour et Cluj-Napoca. L’entreprise bénéficie du soutien de Balderton Capital, d’Index Ventures, de l’Ontario Teachers’ Pension Plan, de Goldman Sachs et d’Andreessen Horowitz. Pour en savoir plus sur la conformité réinventée pour l’ère de l’IA, rendez-vous sur complyadvantage.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.