Nexo宣布与澳大利亚网球协会达成里程碑式加密货币合作，涵盖澳大利亚网球公开赛与网球之夏系列赛事

  • Nexo与澳大利亚网球协会(Tennis Australia)签署里程碑式多年期合作协议，涵盖澳大利亚网球公开赛(Australian Open)和网球之夏(Summer of Tennis)系列赛事。
  • 合作将带来独家体验，包括在“教练专区”(Coaches Pod)的特别展示。
  • 此次公告是Nexo继2025年达成三项重大体育合作后，全球扩张进程的又一重要举措。
伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 顶尖数字资产平台Nexo已与澳大利亚网球协会达成里程碑式的全球多年期合作，正式成为澳大利亚网球公开赛和网球之夏系列赛事（包括联合杯、阿德莱德国际赛、布里斯班国际赛和霍巴特国际赛）的官方加密货币合作伙伴。这份协议标志着数字资产公司首次与大满贯赛事建立合作，彰显了Nexo在精英体育与数字资产交叉领域的卓越声誉、长期愿景和领导地位。

Nexo联合创始人Antoni Trenchev指出：“澳网是卓越与抱负的交汇点——这也正是Nexo的自我定位。我们的合作体现了双方对严谨表现和长远思维的共同追求。我们很荣幸能与澳大利亚网球协会携手提升这项运动的影响力，同时向全球观众展示智能数字工具的价值。”

在澳网期间，Nexo品牌将通过“Nexo教练专区”成为赛场焦点，其品牌标识将醒目出现在罗德·拉沃尔竞技场、玛格丽特·考特竞技场、约翰·凯恩竞技场和起亚竞技场的场内教练区域，凸显精英表现背后的战略部署、专业洞察和实时决策过程。

澳大利亚网球协会首席商务官Cedric Cornelis表示：“我们很高兴欢迎Nexo加入澳网大家庭。Nexo是一个以创新、专业和前沿思维为核心的品牌，作为大满贯历史上首个加密货币合作伙伴，它与澳网及网球之夏系列赛事的理念也十分契合。

“Nexo教练专区将在全球顶级网球赛事舞台上聚焦精英网球运动的核心战略与团队协作。我们将携手为球迷创造与赛事及其幕后人物互动的新方式。”

作为前瞻性的全球标杆，澳网的创新氛围与Nexo在当今世界中对技术驱动型进步的追求高度契合。此外，仅在2025年，Nexo就已成为DP世界巡回赛的官方数字财富平台、阿卡普尔科网球公开赛的官方合作伙伴，以及米费尔网球公开赛的官方加密货币合作伙伴。

关于Nexo

Nexo是首屈一指的数字资产平台，旨在使客户能够增加、管理和保存其持有的加密货币。我们的使命是通过专注于客户成功并提供量身定制的解决方案来创造持久价值，在7天24小时全天候客户服务的支持下引领下一代财富创造。

自2018年以来，Nexo已为150多个司法管辖区的有远见的客户提供了无与伦比的机会。凭借超过110亿美元的资产管理规模和超过3710亿美元的处理量，我们为全球数百万人带来了持久的价值。我们的一体化平台将先进技术与客户至上的方法相结合，提供高收益的活期和定期储蓄、加密货币支持的贷款、成熟的交易工具和流动性解决方案，包括第一张加密货币借记卡/信用卡，具体产品可用性因司法管辖区而异。Nexo以深厚的行业专业知识、可持续的商业模式、强大的基础设施、严格的安全性和全球许可为基础，不断引领创新和持久繁荣。

官方网站nexo.com

关于澳大利亚网球协会

澳大利亚网球协会是澳大利亚网球运动的管理机构，也是澳网的主办方。澳网是四大满贯赛事之一，也是全球最负盛名的年度体育赛事之一。澳大利亚网球协会以其对创新、卓越和全球参与的承诺而闻名，在全国范围内举办各类赛事，旨在彰显竞技水平、维护体育诚信并推动网球运动的发展。凭借前瞻思维和开创性技术，澳大利亚网球协会持续在球迷体验、运动员表现和赛事创新方面树立新标准。

官方网站： tennis.com.auhttps://ausopen.com/

Contacts

Nexo媒体联系人：
Nexo传播团队 communications@nexo.com

澳大利亚网球协会媒体联系人：
Carla Alderuccio，澳大利亚网球协会，carla.alderuccio@tennis.com.au，+61 435 000 458

