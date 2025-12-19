GE HealthCare et le ministère indonésien de la Santé vont élargir l’accès à des soins de qualité grâce à la fourniture de plus de 300 scanners CT avancés

JAKARTA, Indonésie--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq : GEHC) a annoncé aujourd’hui qu’elle fournira plus de 300 scanners CT (tomodensitométrie) dans le cadre du programme Strengthening Indonesia’s Health Referral Network (SIHREN) afin d’offrir des soins équitables et de haute qualité à plus de 280 millions d’Indonésiens. Dans le cadre d’un contrat pluriannuel attribué à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel, GE HealthCare fournira des scanners CT avancés à des hôpitaux publics dans les 38 provinces, y compris dans les zones urbaines et reculées. L’achat des scanners CT dans le cadre du programme SIHREN a été réalisé à l’issue d’un appel d’offres international pleinement concurrentiel, régi par les règles d’achat de la Banque islamique de développement.

SIHREN est le plus grand investissement dans les infrastructures de santé de l’histoire de l’Indonésie et l’un des plus grands projets multilatéraux dans le domaine de la santé à l’échelle mondiale. SIHREN vise à moderniser le système national d’orientation des patients et à élargir l’accès au diagnostic et au traitement dans tout l’archipel, en mettant l’accent sur la gestion des maladies non transmissibles (MNT), la santé maternelle et la résilience face aux pandémies.

En modernisant le réseau d’orientation des patients et en élargissant l’accès à des diagnostics de pointe dans toutes les provinces, cette collaboration permet à chaque communauté, qu’elle soit urbaine ou isolée, de bénéficier de soins équitables et de haute qualité. L’accès à la technologie CT, qui sauve des vies, permettra la détection précoce et le traitement rapide de maladies graves telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques, contribuant ainsi à sauver des vies et à améliorer les résultats sanitaires pour les Indonésiens dans tout le pays.

« Nous sommes fiers de soutenir la vision du ministère indonésien de la Santé », déclare Elie Chaillot, président-directeur général de GE HealthCare International. « Nos investissements continus dans la fabrication locale, le renforcement des capacités et la formation reflètent notre engagement à contribuer à la résilience du système de santé indonésien et à stimuler la croissance économique locale. Tout aussi important, cette initiative permet de garantir que les technologies de diagnostic avancées atteignent les communautés rurales et isolées, favorisant ainsi l’équité en matière de soins de santé et rapprochant les soins vitaux de tous les Indonésiens. »

Les scanners CT sont devenus indispensables dans les soins de santé modernes. Grâce à des rayons X et à un traitement informatique avancé, les scanners CT fournissent des images 2D et 3D rapides et détaillées des organes internes, des os, des vaisseaux sanguins et des tissus mous, aidant ainsi les médecins à diagnostiquer rapidement les blessures et les maladies. La technologie CT permet de détecter précocement certaines pathologies, de déterminer la taille et l’étendue des tumeurs ou des infections, de surveiller l’efficacité des traitements (tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie) et de guider des procédures telles que les biopsies des organes profonds.

Afin de renforcer sa présence locale, GE HealthCare a récemment inauguré une usine de production à Bogor, en collaboration avec Forsta, une filiale de PT Kalbe Farma. Cette usine de fabrication locale vise à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement indonésienne, à soutenir le transfert de technologie et à contribuer au développement d’une main-d’œuvre locale qualifiée dans les domaines de la santé et de la technique.

Depuis plus de sept décennies, GE HealthCare collabore avec les secteurs public et privé de la santé en Indonésie. Début 2025, GE HealthCare a remporté un appel d’offres pour la fourniture de 10 systèmes IRM 1,5 T à des hôpitaux publics. L’imagerie IRM haute résolution permet un diagnostic précoce et précis ainsi qu’un suivi continu de pathologies telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques, et est essentielle pour une prise en charge efficace des maladies non transmissibles.

En 2024, GE HealthCare a créé le centre régional d’innovation et de formation (RITE) à Jakarta. Ce centre propose aux professionnels de santé indonésiens des formations pratiques sur les technologies d’imagerie avancées, notamment les systèmes IRM et TDM, et collabore avec des établissements d’enseignement de premier plan pour proposer des programmes couvrant le fonctionnement des appareils et les parcours cliniques. En dotant les cliniciens de compétences et de connaissances pratiques, le centre renforce l’expertise locale et garantit que les technologies médicales sont utilisées à leur plein potentiel dans toute l’Indonésie.

