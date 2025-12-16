PERNOD RICARD VA CÉDER SES VINS EFFERVESCENTS MUMM NAPA AU GROUPE TRINCHERO

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Communiqué - Paris, 16 décembre 2025

Pernod Ricard (Paris:RI) et Trinchero Family Wine and Spirits sont heureux d’annoncer la signature d’un accord définitif portant sur la cession des marques de vins effervescents de Pernod Ricard aux Etats-Unis - Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX.

Les vins effervescents Mumm comptent parmi les leaders de leur catégorie en Amérique du Nord et constituent un complément stratégique significatif dans le portefeuille de Trinchero. A l’issue de cette opération, Trinchero détiendra les droits exclusifs pour la fabrication et la production des vins effervescents de la marque Mumm (hors champagne) aux Etats-Unis, ainsi que ses droits de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans certains marchés des Caraïbes.

Cette transaction ne concerne pas la marque de champagne G.H. Mumm, ni les autres activités internationales de Mumm dans le vin effervescent.

Trinchero est un groupe familial de vins et de spiritueux, installé dans la Napa Valley (Californie) depuis 75 ans. L’intégration de Mumm Napa lui permettra d’accélérer sa croissance dans une catégorie à fort potentiel, de développer son portefeuille premium et de renforcer sa position en tant qu’un des leaders de la production de vin aux Etats-Unis. Trinchero deviendra propriétaire du domaine et de sa cave, du centre d’accueil des visiteurs de Mumm Napa, ainsi que de l’ensemble du site de production situé à Rutherford, dans la Napa Valley.

Cette opération, qui n’inclut aucun actif lié à la marque G.H. Mumm Champagne ou à ses activités de vins effervescents à l’international, s’inscrit dans la poursuite de la stratégie de premiumisation de Pernod Ricard. Elle permet au Groupe de concentrer ses ressources sur son portefeuille premium de spiritueux et de champagnes internationaux et s’inscrit dans le processus continu de gestion active de son portefeuille, conformément à sa politique de création de valeur pérenne pour ses actionnaires, collaborateurs, clients et partenaires.

La transaction reste soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée au printemps 2026.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader de l’industrie des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, la construction de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater,la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer le développement à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 10 959 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2024/25. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’index CAC 40.

A propos de Trinchero Family Wine and Spirits

Groupe familial depuis plus de 75 ans, Trinchero Family Wine and Spirits compte plus de 50 marques primées de vins et de spiritueux distribuées dans le monde entier. Il a été fondé en 1948 par deux immigrants italiens, Mario et Mary Trinchero, qui ont acheté le domaine viticole de Sutter Home à St. Helena (Californie). Depuis lors, Trinchero Family Wine and Spirits reste ancré dans Napa Valley. Sans dévier de ses engagements en matière de qualité, de durabilité et de philantropie, Trinchero est devenu l’un cinq premiers groupes viticoles des Etats-Unis, grâce notamment à des partenariats stratégiques et des investissements dans les vignes et la technologie. Son portefeuille compte notamment les marques phares Sutter Home Family Vineyards, Ménage à Trois et SEAGLASS Wine Company; les marques de luxe Trinchero Napa Valley, Napa Cellars et Neyers Vineyards; les marques partenaires Joel Gott Wines, Charles & Charles et Bieler Père et Fils. Le groupe compte également un portefeuille de vins sans alcool : Fre, Luminara et SEAGLASS sans alcool ; les marques importées Ceretto, Tenuta Regaleali, San Polo, Famiglia Cotarella, Angove, Avissi, Echo Bay, Celler Vall Llach et Terras Gauda; ainsi que les marques de spiritueux et de spécialité comme la vodka bio Hanson of Sonoma, la tequilla bio Tres Agaves, les mixers Tres Agaves, le whiskey Amador et le vermouth Trincheri. Pour en savoir plus : www.tfewines.com.